Официално! Най-малката банка в България отива в историята

Българската народна банка (БНБ) разреши вливането на „Токуда Банк“ АД в Българо-американската кредитна банка (БАКБ). Решението е взето на заседание на Управителния съвет на централната банка на 9 октомври 2026 г. и с него приключва последният регулаторен етап от сделката.

След преобразуването БАКБ ще стане универсален правоприемник на „Токуда Банк“, която ще бъде прекратена без ликвидация.

Процесът по придобиването започна през април 2024 г., когато БАКБ обяви договореното закупуване на 99,94% от капитала на „Токуда Банк“ от японската Tokushukai Incorporated, свързана с предприемача Торао Токуда, пише Money.bg

Комисията за защита на конкуренцията одобри концентрацията на 18 юли 2024 г., а БНБ даде разрешение в началото на декември 2025 г. след съгласуване с Европейската централна банка.

Сделката беше финализирана на 12 януари 2026 г., когато БАКБ придоби 6,8 млн. акции, представляващи 100% от капитала на „Токуда Банк“. Придобиването е финансирано изцяло със собствени средства на БАКБ, като цената не беше оповестена публично.

Още при обявяването на сделката банката заяви намерение да интегрира придобитата институция след получаването на необходимите регулаторни разрешения. Очакванията са обединението да увеличи активите на БАКБ и да подобри ефективността на дейността ѝ.

Как се променя банковият сектор

„Токуда Банк“ е най-малката банка в България. Към края на септември 2025 г. активите ѝ са 502,9 млн. лв. (около 257 млн. евро), а собственият капитал възлиза на 65,4 млн. лв. (около 33 млн. евро).

За сравнение, Българо-американската кредитна банка е на 13-о място по размер на активите, които достигат 2,8 млрд. лв. (около 1,43 млрд. евро).

Сливането ще обедини дейността на двете финансови институции под управлението на БАКБ и ще сложи край на самостоятелното съществуване на „Токуда Банк“.