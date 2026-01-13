Обрат! Европа с ключово решение за китайските електромобили

През 2024 Европейската комисия наложи мита на китайските електромобили, внасяни в Европа. Тази мярка беше приета след разследване, проведено от ЕС, на основание, че производителите получават субсидии от китайското правителство и това създава нелоялна конкуренция.

Китай реагира остро на решението и така се стигна до нови преговори между Брюксел и Пекин, като резултатът от тях вече е известен. Европа предлага алтернатива на тези мита – китайските производители да поемат ангажимент за въвеждане на минимална цена, което ще облекчи търговското напрежение между двете сили.

Минимални цени вместо тарифи - какво се променя

Терминът "ценови ангажименти" по същество означава, че износителят се ангажира да не продава продукта си под определена минимална цена на вносния пазар. Казано по друг начин - китайските марки ще трябва да продават своите електрически автомобили в Европа на минимална цена, пише "Аутомедия".

Това, поне на пръв поглед изглежда, няма да промени съществено ситуацията, тъй като марките ще трябва да повишат цените си, за да избегнат митата. В момента тези търговски тарифи в някои случаи достигат до 35,3 процента, към които трябва да се добавят вече установените 10 процента като основа.

При новото положение китайските марки ще могат да запазят разликата между първоначалната цена и договорената минимална цена, вместо да я плащат под формата на мита към ЕС. Ако изпълнят ангажимента, тогава ще могат да избегнат плащането или да намалят тарифите, като предстои да се види какво ще се случи.

Китай приветства промяната

Европейската комисия ще публикува насоки, които ще определят как ще изглежда този процес на въвеждане на минимални цени. Предвижда се, китайските производители вече да трябва да подават отделни заявления до ЕС и да координират минималните си цени със съответния орган в ЕС. Това ще гарантира, че споразумението съответства на правилата на Световната търговска организация (СТО).

Китайската търговска камара приветства резултатите от преговорите, като заяви, че това ще създаде по-стабилна и предвидима среда за нейните производители и доставчици. Те ще трябва да подадат своите оферти и да включват подробности за минималната цена на внос, канали за продажба и бъдещи инвестиции в ЕС.

