Нови правила за електронния подпис. Пада важен срок

Служителите в администрациите ще могат да правят волеизявления и да изпращат електронни изявления само чрез квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП). Това предвиждат промени в Наредбата за удостоверенията за електронен подпис в администрациите, внесени от Министерството на електронното управление за обществено обсъждане, предава финансовият портал pariteni.bg.

Промените се налагат заради необходимостта електронната идентификация на служителите да е с високо ниво на осигуреност, се посочва в мотивите към проекта.

Друга промяна предвижда въвеждане на изискването, когато служителите вписват, заличават, извличат, предоставят и изпращат данни от регистри или автоматизирани информационни системи задължително да използват КУКЕП. Предложението е свързано с изискването за високо ниво на осигуреност на средствата за електронна идентификация на служителите в администрацията при работа с регистри.

Освен това електронният подпис ще може да се използва от служителите в администрациите и в случаите, когато извършват действия в лично качество. Промяната се налага заради факта, че титуляр на електронния подпис може да бъде само физическото лице, което създава подписа и че Регламент (ЕС) № 910/2014 не прави разлика между „личен“ и „служебен“ подпис.

Облекчена е процедурата относно оформянето на документите във връзка с издаването на КУКЕП като е предвидено тя да се определя със заповед на ръководителя на съответната администрация;

Отпада изискването КЕП да се издават със срок за валидност само една година.

Предвижда се за валидиране на електронните подписи да се използва и инструмента, разработен от Европейската комисия, чрез който всички сертификати и свързаните с тях вериги, подкрепящи подписите, се валидират спрямо доверителните списъци на всички държави членки и доверителните списъци на трети държави, с които Европейския съюз има сключени споразумения.

