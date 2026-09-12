Всичко за Електронен Подпис

Следете всички новини, анализи и коментари за Електронен Подпис. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Бизнес Технологии
Е-подпис само срещу 12 лева

Е-подпис само срещу 12 лева

София. Гражданите вече могат да получават бързо и сигурно повече услуги от държавата срещу по-малко пари, след като от 21 януари един от големите дост...

22 януари | 22:45
0 коментара
62281