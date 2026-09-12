Всичките ни документи в телефона! Уязвими ли ще сме
Експертите говорят
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Експертите говорят
Проектът е пуснат за обществено обсъждане
eSign системата е вътрешна разработка на телекома
Компанията ще гарантира сигурността на потребителите
Документите нямало да са по-скъпи, ще се въвеждат поетапно Личните карти ще бъдат с чипове от 2018 г, като в него ще има данни и удостоверения за еле...
През месец юни всеки здравноосигурен може да смени личния си лекар. За първи път промяната може да става по електронен път, съобщават от НЗОК. Запаз...
София. Гражданите вече могат да получават бързо и сигурно повече услуги от държавата срещу по-малко пари, след като от 21 януари един от големите дост...
През 2015 г. НАП ще осигури възможност на гражданите и фирмите да подават данъчните си декларации по интернет с безплатен персонален идентификационен...
Данъчни декларации ще може да се подават с персонален идентификационен код (ПИК) вместо с електронен подпис. Това предвиждат промени в Закона за ДДС,...
София. „Вече 32 от регистрите в електронното управление си „говорят" помежду си, така много документи се обменят служебно и това води до спестяване на...
Плевен. Обявеният за измамник на годината Станимир Весков Василев, който открадна с електронен подпис крупната фирма „Агро-бел 2001" в началото на год...