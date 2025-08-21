Нов играч атакува автомобилния пазар в Европа

Нов играч атакува европейския автомобилен пазар.

Смартфони, телевизори, прахосмукачки или смарт часовници – технологичният гигант Xiaomi отдавна е свикнал клиентите с широко и достъпно портфолио. През 2024 обаче компанията реши да направи крачка напред и да навлезе на територията, която преди това беше запазена за най-големите автомобилни гиганти. Въпреки че засега офертата на марката включва само два модела, резултатите от продажбите им вече предизвикват голям интерес.

Xiaomi записва рекорди по продажби на китайския пазар

Към днешна дата Xiaomi вече е доставила над 300 000 електрически автомобила. Първият модел в гамата на марката беше спортният седан SU7, който придоби популярност благодарение на атрактивното си представяне и конкурентна цена. Колата в базовата версия струва 215 900 юана (около 25 800 евро), което очевидно е по-малко от Tesla Model 3, чиито цени в Китай започват от 245 900 юана (около 29 500 евро).

Вторият модел - SUV YU7 - също се оказа хит. Автомобилът със задвижване на четирите колела, струващ 279 900 юана (около 33 500 евро), се разпродаде бързо - само три минути от началото на продажбите, Xiaomi събра над 200 000 поръчки. В момента производителят декларира пълна заетост на производствените слотове до 2027 и информира клиентите за удължени срокове за доставка.

Xiaomi ще предложи ниски цени и богато оборудване

Xiaomi обаче не възнамерява да забавя темпото - вече има планове за допълнителни варианти на модела и разширяване на нови пазари. По време на неотдавнашна пресконференция, обявяваща 31% увеличение на приходите, главният изпълнителен директор Лу Уейбинг потвърди, че Европа ще бъде един от първите чуждестранни пазари. Китайският гигант иска до 2027 година електрическите му автомобили да се конкурират на Стария континент с Tesla, BYD, но и с популярни европейски производители. Xiaomi планира да спечели предимство с достъпни цени и широка гама от оборудване.

Европа е естествена дестинация за китайските производители

Експертите подчертават, че Европа е естествена посока за Xiaomi, пише "Аутомедия". Регулациите на този пазар са по-снизходителни, отколкото в САЩ, а търсенето на модерни, но в същото време достъпни електрически автомобили непрекъснато нараства.

Данните за продажбите говорят сами за себе си - през февруари 2025 китайските производители регистрираха 64% увеличение на продажбите в Европа. Най-популярните марки днес са MG, BYD и Chery, което показва, че китайската офанзива на Стария континент набира скорост.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com