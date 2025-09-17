Най-популярните автомобили в света. Големи изненади

Toyota остава най-популярната марка автомобили в света, увеличавайки продажбите си с 3,9% в сравнение със същия период на миналата година, съобщава Focus2Move.

Японският автомобилен гигант запази дългогодишното си лидерство на световния пазар, осигурявайки си дял от 10,9% от всички световни продажби. Volkswagen зае второ място, демонстрирайки ръст от 2,2% и получавайки 5,7% от световния пазарен дял.

Въпреки известен спад в продажбите, американската марка Ford зае трето място, спечелвайки 4,6% от пазарния дял. Hyundai също показа лек ръст, а най-изненадващи темпове сред лидерите показват китайските марки.

Така продажбите на Geely нараснаха със 78,8%, докато BYD демонстрира ръст от 10,7%. Може да се предположи, че това е само началото на завладяването на световния пазар от страна на Китай, защото всеки месец се появяват все повече интересни китайски новости.

ТОП 10 на най-популярните марки автомобили:

Тойота (+3,9%). Фолксваген (+2,2%). Форд (-4,2%). Хюндай (+1%). Хонда (-6%). BYD (+10,7%). Киа (+5,2%). Нисан (-5%). Шевролет (-0,9%). Джили (+78,8%).

Наскоро УНИАН съобщи, че според окончателните данни за периода от началото на 2025 г. до юли, най-популярният автомобил в Европа е Renault Clio. Купувачите харесват този автомобил заради красивия му дизайн, достъпната му цена и икономичността.

Dacia Sandero се класира на второ място, а Volkswagen T-Roc - на трето.

А по-рано беше съобщено, че класацията на най-продаваните модели в света през 2025 г. е оглавена от Toyota Corolla. На второ място е друг модел на японския производител - кросоувърът RAV4.

