Нагла продажба на гараж смрази хората

Очевидно няма таван в лудостта с имотния бизнес в България!

Във Facebook се появи обява за продажба на гараж в столичния квартал Младост 4, която предизвика бурна дискусия сред потребителите.



Локацията е ж.к. Младост 4, бл. 483, площта е 19 кв.м. Цената е 65 000 евро.



Според описанието, гаражът разполага с автоматична гаражна врата и ток, а локацията е определена като "отлична“ с удобен достъп и сигурност. Обявата подчертава, че имотът е подходящ за инвестиция.



Въпреки това коментарите под публикацията показаха, че мненията за цената и инвестиционния потенциал са силно противоречиви. Един потребител посочва, че ако се отдава под наем за около 300 лв. на месец, вложението би се възвърнало едва след 33 години, което поставя под въпрос смисъла на "инвестицията“.



Други коментират, че описанието използва модерни маркетингови клишета, като "близо до магазини, детски градини, училища и метро“, които според тях създават нереалистично впечатление за удобство.



Някои потребители подчертават и високата цена на имота спрямо алтернативи, като един от тях коментира: "За тези пари човек може да си купи двустаен апартамент в Гърция близо до плаж“. Други коментиращи пък пожелават бързо оздравяване на пусналия обявата, както и да си пие редовно хапчетата.

