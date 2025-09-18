Легендарна марка сапун отива в историята

Легендарния сапуна Fa отива в историята.

Милиони хора държаха сапуна Fa в ръцете си още от 50-те години. Сега обаче култовият продукт, символ на свежест и спомени, излиза от пазара – както в Германия, така и в чужбина, предаде БТВ бизнес новините.

„Вярно е, че сапун вече не се предлага под марката Fa. Насочихме портфолиото си изцяло към продукти с висок растеж и марж и се разделихме със сапуна“, потвърди компанията пред немското издание BILD.

Последните останали продукти са продадени в началото на 2025 г., а оттогава продуктът почти не се намира по магазините.

Причината за спирането на продукта е стратегическа: още през лятото на 2022 г. Henkel обедини отделите за перилни препарати и козметика. През август 2025 г. марката Fa беше ребрандирана и на рафтовете останаха само душ гелове и дезодоранти.

Fa сапунът се появява на пазара през 1954 г. и бързо се превръща в неразделна част от ежедневието на семействата. Овалното парче на тоалетката у баба, характерният аромат до мивката – тези спомени остават свързани със сапуна и до днес.

Първоначално създаден от компанията Dreiring, дъщерно дружество на Henkel, като „фино сапунено изделие в нов стил“, Fa бързо се превръща в емблематичен продукт. Henkel стартира впечатляваща рекламна кампания: почти гола жена се гмурка в морето, символизирайки свежест, свобода и сексуална еманципация.

