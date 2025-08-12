Легендарна кола се завръща! Но има изненада

Chevrolet Camaro първоначално е създаден като конкурент на Ford Mustang. Историята сега изглежда готова да се повтори, тъй като Chevy се готви да представи отново името Camaro на пазара. Този път очаквайте Bow Tie /емблемата на марката приличаща на папионка/ да възкреси Camaro не като купе, а като фастбек SUV, насочен директно срещу Mustang Mach-E. Очаква се през 2027 г., да се предлага в различни модели, от варианти с един двигател до варианти с два двигателя с мощност 1000 к.с. Цените могат да варират от 36 000 до 65 500 долара, като продажбите започват през есента на 2026 г., пише auto-press.net.



Тъй като броят на двувратите модели намалява, а популярността на SUV-овете нараства, производителите все повече се обръщат към елегантни четириврати SUV-ове с „бърза“ задна врата като решение за купувачите, интересуващи се от автомобили със стилен и спортен характер. Някои ентусиасти може да се разплачат, когато Chevy представи нов Camaro като електромобил, но светът продължава да се върти, когато се появи Mustang Mach-E, така че Camaro EV SUV вероятно също няма да сигнализира за края на времето.



Въпреки че GM вече не използва името Ultium, подозираме, че Chevrolet Camaro EV 2027 ще бъде построен на същата скейтборд архитектура, която преди е използвала това име. Това позволява на Chevy да се възползва от избор на батерии и двигатели, за да създаде гама от варианти, включително по-ниски версии с един двигател и високопроизводителни модели с двумоторни конфигурации.



Що се отнася до технологията на батериите, очаква се Chevy да използва 85 квтч агрегат, оборудван с по-ниските версии на съществуващия Blazer EV SUV, и може да предложи по-големия 102 кВтч пакет за високопроизводителни или варианти на Camaro EV с дълъг пробег. Ако батериите се запазят със същата електрическа архитектура и клетъчна химия, очаква се по-малкият пакет да се зарежда с максимална скорост от 150 кВт, докато по-голямата батерия би трябвало да достигне 190 кВт.



По-базовите версии на Camaro EV 2027, оборудвани с LT или RS нива на оборудване, вероятно ще използват един двигател, задвижващ задните колела. Тези модели би трябвало да развият от 241 до 365 к.с., ако компанията използва съществуващи двигатели от другите си електрически превозни средства. Camaro EV би могъл също така да заимства системата за задвижване на всички колела с два двигателя на Blazer EV за комбинирана мощност от 300 к.с.



Вероятно ще се предлага Chevrolet Camaro EV SS 2027, който може да използва същата система за задвижване на всички колела с два мотора като Blazer EV SS. Това би предполагало комбинирана мощност от 615 к.с., подкрепена от други подобрения в производителността, като спирачки Brembo, спортно настроено адаптивно окачване и пренастроено кормилно управление.



По-екстремните бъдещи версии на Camaro EV SUV биха могли да заемат тримоторната система на Hummer EV, за да произвеждат до 1000 к.с. Това би дало възможност на Chevy да върне прехвалената ZL1 конфигурация, запазена само за най-яките пистове версии на спортния автомобил Camaro. Ройс е посочил, че възнамерява Camaro да започне на достъпна цена с акцент върху забавлението, така че не се изненадвайте, ако видите, че моделната гама обхваща широк спектър от вариации на темата за спортния SUV, започвайки с първоначално пускане на по-масовите модели.

