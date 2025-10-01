Голям срам на пътя с наш знаков шампион!

Известен български спортист от миналото се замеси в тежък скандал.

Много грозен инцидент на пътя беше публикуван във "Фейсбук", в който е замесен един от най-успешните шосейни колоездачи у нас.

Рекордьорът по победи в международната колоездачна Обиколка на България Ивайло Габровски бе заснет как наплюва жена в София след скандал на пътя, пише "Телеграф".

Описанието на краткия, едва 10 секунди, видеоклип гласи:

„Велосипедистът караше агресивно, изскочи рязко пред колата, както беше ту в дясно, ту в ляво и след сигнал с клаксона спря рязко на зелен светофар. Препречи ми пътя и като видя, че вадя телефона последва това!“.

Под видеото, гледано десетки хиляди пъти, вече има над 600 коментара. Едни в защита на 47-годишния български рекордьор, други срещу грозната му постъпка.

Част от коментарите срещу Габровски:

"Типично балканско поведение... Когато насреща е жена, сме големи мъже..."

"Мале, какъв късметлия е този, че не е попаднал на мъж. Ще обиколи България 10+ пъти"

"Що не ми изскочи и на мен така - да видиш какво ще го направя".

От кадрите обаче става ясно, че и опонентката не е завършира курс по естетика...

Ивайло Габровски е рекордьор в Обиколката на България. Той я печели през 2003, 2006, 2008, 2009 и 2011 г.

През 2012 г. печели Обиколката на Турция, но е хванат с допинг и получава двугодишна забрана за състезателни права.

След активната си кариера Ивайло Габровски опитва се да се върне в спорта, но без сериозна подкрепа. Работи като шофьор и общ работник.

Периодично дава интервюта, в които критикува липсата на развитие в българското колоездене. Изразявал е желание да създаде клуб и да работи с млади таланти.

