Отиде си нашумял наш бизнесмен

Собственикът и създател на популярната в Пазарджик верига заведения за бързо хранене „Шехерезада фуудс“ – Тихомир Петров (42 г.), е починал внезапно, съобщава „Марица“.

През последното десетилетие Петров се превърна в почти безспорен лидер в местния сегмент на бързото хранене, а обектите му се радваха на силен интерес и широка клиентела.

Опелото на Тихомир Петров ще се състои днес, 31 декември 2025 г., от 11:30 ч. в храм „Св. Георги“ в Пазарджик, съобщиха негови близки.

Поклон пред светлата му памет!

