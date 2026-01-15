Ключова промяна с лихвата на едни кредити

Студентите ще плащат по-малка лихва за кредити.

Лихвата за кредити за студенти пада от 7 на 3 процента, прие НС на две четения и почти без дебат. Това се случи чрез промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти по предложение на БСП.



Целта е да направят студентското кредитиране по-достъпно. Прието бе и държавно възстановяване на кредита при раждане или осиновяване на второ дете, което цели да насърчи раждаемостта.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com