Какво ще стане със заплатите през 2026

Ново проучване в частния сектор в България за 2025 година показва, че българските работодатели са изключително въздържани по въпроса за увеличаване на заплатите.



Анализ на корпоративен лидер в бизнес консултирането и управлението на риска на българския пазар, в който попадат над 560 компании, отчита средно увеличение от едва 6% за настоящата година.

Същият ръст се очаква и за 2026 година, първата, в която официалната парична единица ще бъде еврото.

Очевидно работодателите са предпазливи, а инфлацията вече не е водещият фактор за тяхното решение.

Има и други интересни детайли, които се отнасят за София. В ИТ сектора, например, разликата в заплатите между столицата и страната е едва 5%.

"Има работодатели, които са предпазливи заради икономическите трудности, базирани на вдигнати мита в някои държави, на аграрни фактори тази пролет например, на навлизане на китайски стоки на пазара. Има я и инфлацията като фактор. Официалната инфлация на НСИ за септември спрямо септември 2024 година е 5,6%. На работодателите не им е лесно да направят по-големи увеличения, особено в международни компании, защото в други страни инфлацията е различна", коментира пред БНР-Радио София Стела Юлзари, старши консултант в компанията, автор на проучването.

"В едно от проучванията ни 41% от работодателите казват, че са повишили бюджета за увеличаване на заплатите за следващата година, защото очакват инфлация. 34% от работодателите казват, че са намалили бюджета, заради икономически трудности."

По думите на експерта за 94% от работодателите сред първите мотиви за увеличаване на заплатата е постиженията на съответния служител. На второ място е успехът на самата компания.

Спаред Юлзари е трудно да се прогнозира как ще се отрази прилагането на Европейската директива за прозрачност на заплатите, защото не се знае как ще бъде транспонирана тя в българското законодателство.

А това трябва да стане до началото на юни 2026 г.

Едно е сигурно: жени и мъже трябва да получават еднакво, ако трудът, който полагат е еднакъв като резултат и оценка. И върху това работодателите могат да работят отсега.

