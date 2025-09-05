Испания - новият мотор на Европа

Бележи впечатляващ резултат, задмина Германия, Франция и Италия



Докато повечето големи икономики в еврозоната буксуват между нисък растеж, а някъде и стагнация, Испания се очертава като една от най-динамичните държави на Стария континент. Южната държава успява да съчетае традиционните си силни страни като туризъм и строителство с нова база за развитие в зелената енергия, високите технологии и чуждестранните инвестиции. Подкрепена от европейските фондове и от прилива на имигранти, които захранват пазара на труда, Испания не само възстанови позициите си след пандемията, но и надмина очакванията. Резултатът е впечатляващ - икономика, която днес расте по-бързо от тези на Германия, Франция и Италия.

Икономика на възход

Често възприемана като символ на слънце, плажове и културно наследство, днес Испания заема водещо място и в икономическите анализи. Прогнозите сочат, че брутният вътрешен продукт е нараснал с 2,5% през 2025 г., докато Франция ще остане на 0,6%, Италия на 0,7%, а Германия на нулев растеж. Това превръща Мадрид в своеобразен „локомотив“ на европейската икономика в момент, когато големите индустриални сили изпитват трудности.

Данните на Националния статистически институт (INE) показват, че през второто тримесечие на 2025 г. испанската икономика е нараснала с 0,7%, т.е. повече от прогноза на Ройтерс от 0,6% и над растежа от 0,6% в предходното тримесечие. Министърът на финансите Карлос Куерпо обобщи ситуацията през април пред Си Ен Би Си: „Втора поредна година ние ще бъдем водещата развита икономика в света по отношение на растеж на БВП.“ И добави: „Испания в момента е голямо изключение, що се отнася до растежа. Ние сме и прекрасно място за инвестиции.“

В основата на този успех стои комбинация от фактори. Сред тях са силно вътрешно потребление, ръст на инвестициите, стабилен туристически сектор, значителна подкрепа от европейските фондове по програмата Next Generation EU и положителен принос на имиграцията. Испанското правителство успява да превърне редица предизвикателства в двигатели на растежа, дори в момент, когато континентът е разтърсван от геополитически сътресения и енергиен шок.

Туризмът като благословия и предизвикателство

Туризмът отдавна е емблема на испанската икономика, но в последните години той отново се превърна в ключов двигател. Секторът формира около 12% от БВП и бележи силно възстановяване след пандемията. Испания привлича милиони посетители не само заради меките си зими и плажовете, но и заради по-ниските цени в сравнение със съседните държави.

Но този успех има и своята обратна страна. В Барселона, Палма де Майорка и други кътчета вече се усеща напрежение от масовия туристически поток. През юни миналата година местни жители в каталунската столица организираха протести, в които пръскаха туристи с водни пистолети и скандираха „Туристи, вървете си у дома!“. Тези сцени подчертават едно нарастващо противоречие. От една страна туризмът е източник на милиарди евро и близо три милиона работни места, но от друга той поставя тежест върху инфраструктурата, жилищния пазар и ежедневието на местните хора.

Куерпо обръща внимание, че икономиката не се крепи единствено на туризма: „Имаме не само туризъм, но и нетуристически услуги. Изнасяме повече в сфери като IT, счетоводни и финансови услуги, отколкото от туризъм. Приходите там са 100 милиарда евро спрямо 94,95 милиарда евро от туризъм. Това е елемент от модернизацията на испанската икономика.“ Тази тенденция ясно показва, че Испания търси баланс между традиционния туристически модел и по-съвременна, диверсифицирана икономика.

Миграцията като двигател на пазара на труда

Една от големите разлики между Испания и редица други европейски държави е подходът към миграцията. Докато някои страни затягат контрола на границите и ограничават достъпа на чуждестранни работници, Испания гледа на миграционните потоци като на инструмент за развитие. Плановете на Мадрид предвиждат приемането на близо един милион мигранти в следващите три години чрез работни визи и легализиране на вече пребиваващи без документи.

„90% от увеличението на работната сила след 2021 г. идва от имиграцията“, коментира главният икономист на BBVA Research Мигел Кардосо. „Това позволява на сектора на услугите да се разширява, запазва фирмите конкурентни в контрола върху растежа на трудовите разходи и дава възможност цените на услугите да останат относително стабилни дори в среда на висока инфлация“, обяснява той.

Най-големите групи новопристигнали са от Колумбия, Венецуела и Мароко. Причините са комплексни, включват икономическа нестабилност в Латинска Америка, по-строгите условия за имиграция в САЩ и културната близост на Испания до испаноговорещия свят. Това превръща страната в своеобразен мост между Европа и Америка, но също така поражда въпроси за социалната интеграция и устойчивостта на пазара на труда в дългосрочен план.

Европейски фондове и зелена енергия

Силният растеж на Испания не би бил възможен без щедрата подкрепа от ЕС. Страната е вторият най-голям бенефициент на програмата Next Generation EU, получавайки 163 милиарда евро под формата на грантове и заеми. До момента вече са разпределени 70% само от грантовете, което е около 55 милиарда евро. Тези средства бяха насочени към инвестиционни проекти, които правителството вече е имало в плановете си. „Тази програма беше създадена, за да помогне за възстановяването след пандемията“, отбелязва икономистът Мигел Кардосо. „Затова правителството приоритизира инвестиционни проекти, за които вече имаше план, и ефектът върху икономиката е относително ограничен“, посочва той.

Въпреки това амбицията на Мадрид е да използва европейските средства за насърчаване на по-дългосрочни промени. Например в износа на нетуристически услуги и в прехода към възобновяема енергия. Испания още от началото на 21 век години залага на зелената трансформация, а резултатите вече се виждат. След 2022 г. страната успя да смекчи шока от енергийната криза в Европа благодарение на високия дял на възобновяемите източници. „Увеличаването на дела на възобновяемите енергийни източници в електроенергийния микс през последните пет-шест години доведе до спад от 40% в цените на електроенергията на едро“, припомня министър Куерпо.

Ниските енергийни разходи превръщат Испания в притегателен център за чуждестранни компании. Китайската Arctech, специализирана във фотоволтаични системи, откри европейската си централа в Мадрид през 2024 г. „Испания е вероятно мястото в Европа, където е изградена най-голяма част от фотоволтаичните мощности“, казва Педро Магаяеш, генерален мениджър на компанията за ЕС и Северна Америка. „Целият соларен екосистем е тук - от младия инженер до фондовете, които инвестират в големи активи“, отбелязва той.

Инвестиции и предстоящи предизвикателства

Икономическият подем на Испания привлича не само туристи и мигранти, но и мащабни чуждестранни инвестиции. През 2024 г. автомобилният гигант „Стелантис“ обяви партньорство с китайския производител на батерии CATL за изграждане на завод за литиево-железофосфатни батерии на стойност 4,3 милиарда долара в Сарагоса. Страната вече заема четвърто място в ЕС по привлекателност за инвеститори, а само Китай планира да вложи 11 милиарда евро през 2025 г. в рамките на 33 нови проекта.

„Когато погледнем откъде идват инвестициите, най-големият инвеститор в Испания е САЩ“, подчертава Куерпо. „Но привличаме капитал и от други части на света, включително Китай, в специфични сектори като възобновяемата енергия и устойчивата мобилност, което е ключова част от нашата икономическа сигурност“, казва той.

Въпреки силния растеж и чуждестранния интерес, предизвикателства не липсват. Безработицата в Испания остава най-висока в ЕС, а разделението на политическата сцена прави реформите трудни. Съществува и риск икономиката да се окаже прекалено зависима от туризма и европейските фондове. Както предупреждава Кардосо Испания трябва да се справи с три ключови задачи. Те са да стимулира вътрешните инвестиции, да намали бюджетния дефицит и да адаптира икономиката си към динамиката на световната търговия.

Днес Испания се намира в уникална позиция. Тя е икономическо изключение в Европа, което показва, че южните държави могат да играят водеща роля в континенталната икономика. Дали този успех ще бъде устойчив зависи от умението на Мадрид да балансира между растеж и социално напрежение, между туризма и диверсификацията, между привличането на чужди капитали и изграждането на дългосрочна стабилност.

