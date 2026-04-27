Има ли паника. Затварят хотели в наш топ курорт

До 30 на сто повече ще плащаме за почивка през лятото, прогнозираха пред “Труд news" хотелиери и туроператори. Най-сериозно перо е храната, която драстично е поскъпнала. Повече пари ще даваме и за гориво до морето, заради увеличените цени на бензина и дизела. Хотелиери твърдят, че нощувките няма да бъркат сериозно в джоба ни, там вдигането на цената няма да надхвърля 15%.

Заради опасения, че няма да им излязат сметките собствениците на 30-40 хотела на Слънчака, с между 500 и 800 легла, не възнамеряват да ги отворят през лятото. Причината е, че не могат да си гарантират т. нар. критична запълняемост, която ако не им гарантира печалба, то поне покрива всичките им разходи. Другата причина да не отворят е, че разчитат предимно на персонал от Казахстан. Кадрите от тази държава вече се били доказали като много съвестни, но сметките тази година не излизали, категорични са хотелиери, които обясняват, че на тези чужденци плащали визите, самолетните билети, настаняване, изхранване и т. н.

“Всички базови хранителни продукти са поскъпнали между 30 и 40%. Няма как да се направят цените така, че да не се усеща увеличението им. Невъзможно е да се направят разчети, така че да не сме на загуба", коментира мениджър на един от хотелите, които няма да работят. Обяснено бе, че дори и вносните храни са на много по-високи от миналогодишните цени.

Пакетна услуга All Inclusive според експерти в туризма ще предпочетат това лято само хората, които могат да си позволят точно определена сума за почивката и нито лев отгоре. Предупреждението обаче е, че този тип услуга е най-нискокачествена, защото при нея се търсят възможно най-евтините хранителни стоки, които въобще съществуват на пазара. Друга причина е, че All Inclusive се предлага предимно в големите хотели, където приготвянето на закуската започва в 2 часа след полунощ, за да може да бъде поднесена навреме в необходимите обеми. В 8 часа, когато обикновено е началото на закуската, голяма част от продуктите вече не са свежи.

Това, което предлагат по-добрите български хотели, е тристепенно меню à la carte, което всеки може да комбинира според предпочитанията си. Цената също е фиксирана, но храната се приготвя от няколко избрани храни за деня и това се прави на момента.

Хотелиери признаха, че към момента по черноморските курорти с няколко индивидуални изключения, резервациите се движат на около 30% спрямо миналата година, като най-голямо е отстъплението от германски, британски и скандинавски пазар. Германците масово са се насочили към Турция, британците са намалили пътуванията си, а скандинавците са избрали други дестинации. Малък ръст спрямо миналата година има на полски туристи.

По-скъпа ще е ваканцията на българското море това лято заради резкия скок в цените на горивата след избухването на войната в Близкия изток. Същото важи и за пътуващите в чужбина българи. Билетът за самолет по записани екскурзии в Европа вече е по-скъп с 20 евро, а отиващите в съседни страни като Румъния и Турция с автобус доплащат по 5 евро горивна такса.

Въпреки че летният сезон още не е открит, Великден беше твърде рано и туристи няма, от ден първи на кризата ресторантите във Варна повишиха цените в масовия случай с 10%, казват разочаровани клиенти. Дават за пример най-предпочитаното лятно ястие - порция цаца. Сега тя се предлага за 5-8 евро, а миналото лято беше между 8 и 12 лв. Заради изискването качените на популярни платформи за краткосрочен наем жилища да се отчитат стриктно пред данъчните това лято и цените на апартаментите за морска ваканция ще се повишат с поне 10%.

Една трета от хотелите са ангажирани от ранни записвания по вече неактиуални ставки. За да наваксат разликите, в началото на година масово хотелиери увеличиха цените. Заради конфликта в Близкия изток обаче търсенето също се сви и затова сега валят промоции. Ранните записвания са удължени до края на април, често безплатни анулации се допускат до 3 дни от датата на ваканцията при 7 дни предишни години, а отстъпки от 10-20% на много места има дори за пиковите дни от 20 юли до края на август. Правят ги хотели от всички категории. В тези на втора и трета линия на Златни пясъци в най-ваканционния месец може да се резервира почивка за 54 евро на човек на нощ с всичко включено в цената, а на първа линия има оферти за 60-70 евро. Ако в предложението са включени сянка и на плажа и аквапарк, цените скачат почти двойно. Има и намаления за престои над 5 дни, като най-атрактивните са при платени 5 нощувки да се дават други две безплатно.

Още с въвеждането на еврото платени паркинги във Варна и курортите поскъпнаха. На Морска гара, където има редица лъскави заведения, например, от 2 лв. за час таксата стана 1,50 евро. На Златни пясъци от години туристите с коли дават солидни пари за паркинг, тъй като шета и скъп паяк. До тази година тарифите бяха 15-20 лв. на денонощие. Сега се искат твърдо 15 евро. Промяна няма в курорта Св. св. Константин и Елена, където обаче частна Синя зона работи без прекъсване. Миналата година престоят за час поскъпна от 2 на 3 лв. и сега просто сумата е трансформирана и се плащат 1,53 евро на час. За цял ден също няма промяна - 10,23 евро.

На Албена до 6 юни паркирането където и да е струва 5 евро на денонощие. После до Автогарата ще е 4 евро, в синята зона на втора линия - 10 евро, а в зелената, която е най-близо до морето - 20 евро. Миналия сезон паркиране за ден до Автогарата бе 5 лв., а на останалите две зони - 10 и 20,

но лева.

Ранните записвания на туристи за почивка на нашето море това лято вървяха добре, докато войната с Иран не започна. Заради конфликта няма бензин, няма керосин, полетите намаляват. Отделно, че от Бургаското летище те са недостатъчни.

Затова в момента не може да се направи прогноза дали сезонът ще е силен, или не. На второ място - сезонът е скъсен. Друга година отваряме хотелите в края на март и през април, а сега това ще стане масово от юни. Наборът от туристи е малък. По отношение на цените - стремим се да не правим неразумни ходове, договорите са сключени предварително. Съкращаваме си печалбата, но целта да запазим туристите. Това съобщи Веселин Налбантов, хотелиер и зам. председател на БАХРА /Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация/.

По думите му, проблемът е и в това, че туризмът продължава да не е приоритет на държавата. 70 на сто от туристическия продукт се формира на територията на Слънчев бряг.

“Нищо не се прави за инфраструктурата, а и не спрем ли това неразумно строителство, този комплекс няма бъдеще, както и комплексите като цяло. А имаме най красивата природа, включително в курорта на няколко места има геотермални води", смята Налбантов. Той дава пример с Андалусия, където според проучванията имат 80 на сто ръст на туристи, и то през цялата година.

Другият проблем е както всяко лято - няма обучени кадри за бармани, сервитьори, пикола и т.н. На младите не им се работи, проблемът не е, че всички бягат в чужбина, смятат хотелиерите.

