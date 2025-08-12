Икономист разкри новата минимална заплата

2572 лв. вече е средната брутна работна заплата у нас, по данни на НСИ. Това е ръст от над 5% спрямо първото тримесечие на годината.

„От 1 януари 2026 г. минималната работна заплата трябва да бъде 1213 лв. Не при всички се е вдигнала заплатата, има много недофинансирани сектори. Много от хората няма да се припознаят в тези 2572 лв. Има потребление на домакинствата, когато растат доходите“.

Това каза Любослав Костов, икономист от КНСБ в студиото след bTV Новините.

„Инфлацията по начина, по който се измерва, е една обща кошница. Ръст на реалната покупателна способност тази година има. В дългосрочен период има още какво да направим. Ерата на евтиния труд свърши“, посочи още икономистът.

По думите му безработицата е ниска, заетостта също се вдига.

