Хасан Манчо: България е вратата на Sarten към европейските пазари

Правим нова инвестиция в завода ни в Лясковец на стойност 1.5 милиона лева, казва търговският директор на Сартен България Хасан Манчо в специално интервю за вестник СТАНДАРТ

Стремим се към постигане на оборот над 100 милиона евро, като българските фабрики ще се утвърдят като ключов производствен и логистичен хъб

Целта ни е разширяване на пазара за индустриални опаковки

Въвеждането на изкуствен интелект в процесите е стратегически ход, който ще ни позволи да отговорим на динамичните изисквания на пазара

- Г-н Манчо, какъв беше Вашият път до позицията «Търговски директор“ в България?

- Всъщност, позицията «Търговски директор“ е само част от моите отговорности.

В момента ръководя и отдел „Верига на доставките и логистика“, което е ключово за цялостната ефективност на компанията.

Изключително съм вдъхновен от доверието и признанието, което получих от ръководството на Сартен България.

Потвърждаването на тази разширена роля е не само чест за мен, но и възможност да допринеса още по-цялостно за развитието на компанията – както в търговската стратегия, така и в оптимизацията на логистичните процеси.

- Кои уроци от предишния Ви опит смятате, че ще Ви бъдат най-полезни тук?

- През годините съм натрупал ценен опит в управлението на сложни процеси и кризисни ситуации, свързани с логистика, доставки и търговски дейности.

Един от най-важните уроци, които съм научил, е значението на ясната и навременна комуникация – както вътрешно между екипите, така и външно с партньори и клиенти.

Научих, че изграждането на доверие е в основата на успешните бизнес отношения.

Това включва последователност в действията, прозрачност в комуникацията и способност да се реагира бързо и адекватно на нуждите на контрагентите.

Доверието не се изгражда с думи, а с действия – и именно това се старая да прилагам във всяко партньорство.

Също така, гъвкавостта и адаптивността са качества, които ми помагат да се справям с динамични ситуации и да намирам устойчиви решения.

Умението да анализирам данни, да предвиждам рискове и да изграждам ефективни стратегии ще ми бъде от голяма полза и в новите ми отговорности.

- Как бихте описали текущата позиция на Сартен България на пазара и потенциала за растеж в следващите години?

- В условията на нестабилен пазар и сложна геополитическа обстановка, Сартен България успява да запази стабилна и водеща позиция в региона.

Компанията активно разработва нови дългосрочни стратегии за растеж, базирани на иновативни продукти и устойчиви решения.

Вярваме, че с фокус върху качеството, адаптивността и партньорството с клиентите, потенциалът за развитие през следващите години е значителен.

- Какво включват основните приоритети в стратегията на Сартен България за продажби и маркетинг през 2026 г.?

- Увеличаване на дела на износа – целта е да се повиши от сегашните 70% до 85%, което ще засили международното присъствие на компанията.

Разширяване на пазара за индустриални опаковки – вече са назначени нови колеги, които ще се фокусират върху този сегмент и ще развиват нови възможности.

Подобряване на обслужването на клиенти – стремим се да осигурим доставка на стандартни продукти в рамките на два дни след получаване на официална поръчка.

Тези стъпки са част от нашата визия за устойчив растеж, по-добро обслужване и засилване на конкурентоспособността на пазара.

- Взаимодействието между производствената база на Сартен в България и останалите структури на Sarten Group в региона се развива в посока на засилена интеграция и растеж. Как постигате това?

- Както знаете, преди няколко години придобихме активите на ФМА, което постави началото на сериозни инвестиции – за увеличаване на производствения капацитет, подобряване на условията на труд и обновяване на производствените помещения. Тези инвестиции вече дават резултати – производството расте с всяка изминала година. Имаме продукти, за които получаваме поръчки над капацитета на машините, но клиентите предпочитат да изчакат, защото вярват в качеството, което предлагаме. Именно в тези високоприоритетни сектори планираме следващите си инвестиции, с цел да отговорим на търсенето и да засилим ролята на българската база като ключов производствен център в групата.

Българските заводи играят ключова роля в развитието на Sarten Group. Както често казваме – „България е вратата на Sarten към европейските пазари“.

Благодарение на стратегическото си местоположение, високото качество на производството и силния екип, страната ни е основен двигател за разширяване и утвърждаване на компанията в региона.

- Устойчивото производство и рециклируемите материали са ключови теми днес. Какво прави Sarten в тази посока?

- Всички наши продукти се произвеждат от 100% рециклируеми материали, което е в пълно съответствие с екологичните стандарти и очакванията на нашите клиенти.

Преди няколко месеца имах възможността да присъствам на годишната среща на Metal Packaging Europe, където беше представено проучване, свързано с нивата на рециклиране в Европа.

С гордост можем да кажем, че България се нареди сред първите три държави, с впечатляващ резултат от 83,7% .

Освен това, 50% от енергията, която използваме в производството, идва от възобновяеми енергийни източници. В момента сме в процес на завършване на нова инвестиция в завода ни в Лясковец на стойност 1.5 милиона лева, която ще ни позволи да увеличим този дял до 80%.

Нашите клиенти са изключително чувствителни към темата за устойчивост и рециклиране, като често изискват сертификати и доказателства както от нас, така и от нашите доставчици. В отговор на тези очаквания, ние се стремим всяка година да намаляваме въглеродния отпечатък на нашите продукти.

Сартен България активно подкрепя своите европейски партньори и участва в разработването на нови продукти, насочени към устойчивост и ефективност. За последните две години сме декларирали близо 3 милиона лева инвестиции в развойна дейност, като значителна част от тях са насочени именно към подобрения в продуктите и екологичните им характеристики.

- Какви нови технологии или решения бихте искали да внедрите в маркетинга и продажбите на компанията?

- Въвеждането на изкуствен интелект (AI) в процесите е стратегически ход, който ще ни позволи да отговорим на динамичните изисквания на пазара и да подобрим ефективността на нашите екипи по маркетинг и продажби.

Планираме да внедрим следните технологии и решения:

AI-базирани инструменти за анализ на данни и поведение на клиентите чрез машинно обучение ще ни позволят да анализираме клиентските предпочитания, да прогнозираме търсенето и да персонализираме офертите си, което ще повиши удовлетвореността и лоялността на клиентите.

AI ще ни помогне да автоматизираме рутинни задачи като обработка на запитвания, генериране на оферти и проследяване на поръчки. Това ще освободи време за екипа, за да се фокусира върху стратегически дейности

Планираме да адаптираме CRM платформата спрямо новите бизнес реалности и нуждите на нашите клиенти. Целта е да осигурим: по-бърз и интуитивен достъп до системата; възможност за проследяване на поръчки в реално време; пълна прозрачност на процеса – от подаване на заявка до доставка в склада на клиента.

Интелигентни чатботи и дигитални асистенти – за подобряване на клиентското обслужване и ускоряване на комуникацията с партньори и клиенти.

Вярваме, че интегрирането на AI не е просто технологична иновация, а необходимост, за да останем конкурентоспособни и да предложим стойност, която отговаря на очакванията на съвременния пазар.

- Къде виждате Сартен България след пет години?

- Визията ни за Сартен България до 2030 година е ясно дефинирана и амбициозна. Стремим се към постигане на оборот над 100 милиона евро, като българските фабрики ще се утвърдят като ключов производствен и логистичен хъб в рамките на глобалната структура на компанията.

Нашата дългосрочна стратегия включва:

Разширяване на производствения капацитет чрез инвестиции в автоматизация, устойчиви технологии и дигитализация на процесите;

Засилване на ролята на България като център за иновации, обслужващ не само европейския пазар, но и стратегически пазари в Близкия изток и Северна Африка;

Развитие на човешкия капитал чрез обучение, дигитални умения и лидерски програми, които ще подготвят екипа за бъдещите предизвикателства.

Сартен България няма просто да бъде производствена база – тя ще бъде стратегически двигател на растежа и трансформацията на компанията в глобален мащаб.

- Какво е за Вас успешният екип – и как го изграждате?

- За мен успешният екип е този, който съчетава професионализъм, ангажираност и споделена визия за бъдещето. Това е екип, в който всеки член не просто изпълнява задачи, а допринася със своите идеи, енергия и стремеж към развитие.

В Сартен България изграждаме такъв екип чрез целенасочена стратегия за привличане и развитие на млади таланти. В момента разполагаме с млад и амбициозен екип, който се обогатява всяка година чрез нашата ефективна стажантска програма. Само през 2025 г. всички стажанти избраха да останат в компанията – ясен знак, че създаваме среда, в която младите хора виждат перспектива и смисъл.

