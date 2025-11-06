Д-р Валентин Атанасов е временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор на БАБХ

Д-р Валентин Атанасов е определен за временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) със заповед на министър-председателя на Република България Росен Желязков.

Към момента д-р Атанасов заема длъжността заместник-изпълнителен директор на Агенцията с ресори: дирекция „Здравеопазване, идентификация и хуманно отношение към животните“, дирекция „Контрол на фуражите и страничните животински продукти“, дирекция „Контрол на ветеринарнолекарствени продукти“ и дирекция „Граничен контрол“, както и Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт „Проф. д-р Г. Павлов“ – София, по отношение на диагностиката на болестите по животните.

