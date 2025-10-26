Бивш енергиен министър с ключово предупреждение за "Лукойл"

България разполага с три седмици, за да убеди Съединените щати, че може да осигури прозрачен контрол върху дейността на „Лукойл“, така че санкциите да не доведат до блокиране на рафинерията.

„Държавата трябва да си свърши работата през следващите три седмици и да обясни, че контролът в оперативната дейност на „Лукойл“ ще е достатъчно стегнат, за да може да се получи това, което се цели със санкциите – да не се финансира войната в Украйна“, заяви пред БНР бившият енергиен министър Александър Николов.

Санкциите не са срещу България, но носят риск

Николов подчерта, че санкциите на САЩ срещу „Лукойл“ и „Роснефт“ не са насочени конкретно към страната ни, а към ограничаване на руските приходи.

„Целта е да не се финансира войната в Украйна. Но новините се използват за политически контекст. Започнаха опити да се говори за промяна на контрол, за национализация, да се слага контрол при бъдеща процедура за продажба. Нужно е ситуацията да е поставена под прозрачен контрол. Целта на задачата е парите да не отиват за финансиране на войната“, обясни той.

По думите му, управляващите правилно са създали работна група за изготвяне на план за действие, но резултатът ще зависи от това как държавата комуникира със своите партньори и инвеститори.

Какво трябва да направи държавата

„България лесно може да се справи с проблема“, каза Николов и очерта конкретните стъпки, които правителството трябва да предприеме.

„Представителят на България, който държи златната акция, член на надзорния съвет на „Лукойл“, няма конкретно изказване към момента как повишава нивото на информация, което получават държавните институции“, посочи той.

Според него министърът на финансите трябва да обясни потенциалните ефекти, свързани с ДДС, митата и приходната част от бюджета, а министърът на икономиката – работата на акцизните складове.

„Трябва да се обясни, че средствата няма да напускат България и ще бъде щателно проверено какво ще се случва с паричните потоци. Със сигурност администрацията в САЩ ще бъде благосклонна към подобен подход“, подчерта Николов.

Той допълни, че дори при евентуална продажба на рафинерията, държавата може да съдейства процесът да премине гладко, без криза в снабдяването с горива и без скок в цените.

„Кризата ще е по наша вина“

„Ако дружеството спре да работи, това ще е във вреда на всички“, предупреди Александър Николов.

„От функционирането на рафинерията не зависи само българският пазар. Огромна част от количествата, които се произвеждат, са за износ. Ако ние не си свършим работата и се създаде изкуствено криза, която се използва за лични и политически интереси, някой отвън отново ще дойде да ни покаже как е трябвало да действаме“, каза той.

По думите му, ако „Лукойл Нефтохим“ спре да работи след края на годината, виновни няма да са международните санкции, а българската управленска некомпетентност.

„Огромна грешка е, че цялата криза в момента е съсредоточена в Министерството на енергетиката“, коментира Николов.

В глобален план той посочи, че войната в Украйна зависи от разбирателството между САЩ и Китай: „Ако има разбирателство между тях, войната приключва. Единственият реален купувач на изкопаеми горива в голям мащаб, който замества Европа за руски приходи, е Китай.“

