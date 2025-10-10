България откри първата си гигафабрика за батерийни системи

С официална церемония в присъствието на вицепремиера Томислав Дончев, кмета на София Васил Терзиев и бившия президент Росен Плевнелиев беше открита първата българска гигафабрика за системи за съхранение на енергия.

Заводът на International Power Supply (IPS) се намира в индустриалния парк „Хемус“ в Челопечене и бележи нов етап в индустриалното развитие на страната. Производството ще снабдява европейските пазари с високотехнологични батерийни решения, разработени и произведени в България.

Българската индустрия поема по нов път

„Когато говорим за инвестиции, не говорим само за пари, а за опит, хора, риск и доверие. Аз вярвам в човешката енергия, която движи българската индустрия“, каза при откриването вицепремиерът Томислав Дончев, подчертавайки, че проектът е пример за успешен синхрон между предприемачество и държавна визия.

Кметът на София Васил Терзиев определи фабриката като „знаков проект, който показва бъдещето и начина, по който трябва да се развива икономиката“.

Изпълнителният директор на IPS Александър Рангелов отбеляза, че началото на серийното производство на системите EXERON X-BESS е важен момент за енергийната независимост на Европа: „Ние изграждаме модерна технология за съхранение на енергия в Европа, за Европа.“

Проектът вече е получил стратегически статут от Европейската комисия като част от новата политика за стимулиране на производството с нетни нулеви емисии.

Европейска подкрепа и зелена перспектива

Събитието беше уважено с видеопослания от високопоставени представители на Европейската комисия. Генералният директор на дирекция „Енергетика“ Дите Юл Йоргенсен заяви, че фабриката на IPS е „пример за общата европейска амбиция“ да се изгради капацитет за чисти технологии, който да покрива поне 40% от търсенето до 2030 г.

Курт Ванденберге от дирекция „Климатични действия“ подчерта, че платформата EXERON може да допринесе за пътя на Европа към климатична неутралност, а същевременно „повишава индустриалната конкурентоспособност и енергийната суверенност на континента“.

Според него инвестицията идва в решителен момент, когато ЕС пренасочва ресурси към иновативни индустрии чрез Фонда за иновации, новите правила за държавна помощ и регионалните фондове.

„Откриването на този завод без съмнение ще има положително въздействие върху регионалното икономическо развитие,“ каза Ванденберге.

Технология с нулеви емисии и глобален мащаб

Проектът EXERON X-BESS представлява ново поколение системи за съхранение на енергия в батерии, предназначени да стабилизират електроенергийните мрежи при нарастващ дял на възобновяемите източници. Фабриката стартира с годишен капацитет от 3 GWh, който ще достигне 5 GWh до края на 2026 г.

Планирана е и втора напълно автоматизирана фабрика, която ще увеличи производството до 15 GWh до края на 2027 г. – количество, способно да покрие до 15% от нуждите на Европа. По този начин България се нарежда сред ключовите държави в енергийната трансформация на континента.

Български продукт, европейско бъдеще

Системата EXERON X-BESS е модулна, лесна за конфигуриране и съчетава батерийни модули, инвертори и спомагателни системи в един корпус. Това намалява разходите за монтаж и оптимизира пространството. Всички основни компоненти, с изключение на батерийните клетки, се разработват и произвеждат от IPS в България.

Чрез вертикална интеграция – от научноизследователска и развойна дейност до системна интеграция – компанията гарантира високо качество, киберсигурност и контрол на данните.

Инвестицията ще създаде нов индустриален сектор с висококвалифицирани работни места и ще позиционира България като източник на технологии, а не само на суровини.

„Тази фабрика не е просто инвестиция, а визия за бъдещето – за автономна, зелена и конкурентна Европа,“ заключи Александър Рангелов.

Българска компания с дългогодишен опит и глобален потенциал

IPS е българска енергийна технологична компания с четири десетилетия опит в научноизследователската и развойна дейност, инженеринг и производство на цялостни решения за индустриални системи за токозахранване, микромрежи и съхранение на енергия. Платформата EXERON, върху която е базирана и най-новата разработка на индустриални батерийни системи, е сред пионерските решения в света за интегриране на възобновяеми източници и изграждане на микромрежи за непрекъсваемо захранване на обекти от критичната инфраструктураq включително в енергетиката, телекомуникациите и отбраната.

С устойчивата си експертиза и ориентация към иновации, IPS превръща българското инженерство в двигател на европейската енергийна трансформация, демонстрирайки, че технологичното бъдеще на континента може да бъде проектирано и произведено в България.

