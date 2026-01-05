БАБХ с контрол върху доброволно изтегляне на бебешки продукти от пазара

БАБХ осъществява контрол върху допълнително доброволно изтегляне на бебешки продукти от пазара

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) осъществява контрол върху допълнително доброволно изтегляне от пазара на бебешки продукти – мляко за кърмачета. Мярката е продължение на предприетите действия през месец декември и е част от координирано европейско действие, обхващащо няколко държави.

Изземването е изцяло предпазно поради възможно наличие на токсин на микроорганизма Bacillus cereus в суровина, доставена от външен доставчик и вложена в производството на част от продуктите. В следствие на това е взето решение за изтегляне на допълнителни партиди конкретно посочени от бизнес оператора.

Изпълнено е задължението за уведомяване на БАБХ, както и клиентите чрез публикуване на информация на уебсайта на оператора и организиране на процеса по изземване.

Повече информация относно наименованията на продуктите и партидните номера може да откриете тук .

