Автомобилите, които харчат най-малко у нас

Петролната криза удари и горивата у нас. Българинът едва ли ще спре да кара колата си, дори ако цените заковат 2 евро по родните бензиностанции. И понеже със сигурност има хора, които се оглеждат за нов автомобил в несигурното ни време, ви предлагаме списък с марките, които предлагат най-икономичните опции на пазара. Те няма да ви разорят.

В България най-добрият баланс между ниска покупна цена и разход на гориво се намира при малките бензинови автомобили. Модели като Dacia Sandero, Toyota Aygo X и Hyundai i10 обикновено имат разход около 4.7-5.2 литра на 100 км, като същевременно са сред най-достъпните нови коли.

За шофьори, които изминават по-дълги разстояния е дизеловият вариант като Peugeot 208 - предлага още по-нисък разход: около 4.0-4.5 литра на 100 км. Това го прави по-икономичен в дългосрочен план, въпреки малко по-високата начална цена.

Ако трябва да посочим един единствен модел за повечето шофьори у нас, това е достъпният бензинов Dacia Sandero. Той лансира най-добро съотношение между цена и разход на гориво.

Dacia Sandero

Хитовият градски хечбек на румънската марка беше обновен през 2025 г. Актуалното поколение на един от най-продаваните автомобили в Европа – носител на награда Autocar Best Budget Car 2023, предлага ефективни трицилиндрови двигатели и широк набор от технологии за безопасност. Основните варианти са 1.0 TCe бензинов турбомотор (90 к.с.) и двугоривният ECO-G 120 (122 к.с.), който комбинира бензин и LPG с до 35% икономия на гориво и 10% по-ниски CO₂ емисии. Среден разход: 5,1-7,8 л/100 км. Цените започва от около 15 хил. евро.

Toyota Aygo X

Компактният кросоувър на японския производител е създаден специално за европейския пазар като стилен, достъпен и ефективен автомобил за градска мобилност. Моделът комбинира висока позиция на седене, модерна визия и технологични решения в малък формат. Бензиновият вариант 1.0 л (72 к.с.) се предлага с 5-степенна механична или вариаторна S-CVT трансмисия. От 2024 г. в някои европейски пазари е налична и самозарядна хибридна версия 1.5 HEV с мощност 116 к.с., разход около 3.7-3.8 л/100 км и емисии 85-87 г/км. Ниското тегло на каросерията и аеродинамичните елементи допринасят за висока ефективност и ниски експлоатационни разходи. Проектиран и произвеждан в Европа, Aygo X замества малките хечбек модели в градския сегмент, като предлага по-висок просвет и премиум усещане на достъпна цена. Цените започва от около 20 хил. евро.

Hyundai i10

Компактният градски автомобил на южнокорейския производител е известен с лесното си управление, ефективните двигатели и високо ниво на оборудване за класа си. Последното му поколение (фейслифт 2023 г.) подчертава модерния дизайн и напредналите системи за безопасност. Двигателите 1.0 MPI и 1.2 MPI предлагат нисък разход на гориво, като функцията Idle Stop & Go изключва двигателя при престой. Автоматизираната ръчна трансмисия (AMT) съчетава ефективност с удобството на автоматик. Системата Energy Regeneration System (ERS) възстановява енергия при спиране за подобрена икономия. Очакван среден разход – около 5 л/100 км. Цените започва от 15-16 хил. евро.

Kia Picanto

Южнокорейският компактен автомобил се отличава с малки размери, икономичен разход на гориво и достъпна цена, което го прави популярен избор за градско шофиране. Моделът основно се предлага с 1.2-литров бензинов двигател (79 к.с.) или 1.0-литров агрегат, с mild-hybrid опции. Колата постига среден разход в рамките на 5.0 – 5.8 литра на 100 км (в смесен цикъл по данни на производителя). Цените започва от 16 хил. евро

Dacia Jogger

Този компактен семеен автомобил на румънския производител комбинира елементи на комби, SUV и миниван, предлагайки до седем места и гъвкав интериор на достъпна цена. От пускането си през 2021 г. се позиционира като бюджетен, но практичен избор за семейства. Първоначално моделът се предлага с 1.0 литров трицилиндров бензинов двигател TCe 110 и двугоривна версия Eco-G 100 (бензин/LPG). През 2023 г. Dacia добавя Hybrid 140 – първият пълен хибрид в гамата си, комбиниращ 1.6 литров бензинов мотор и два електромотора с автоматична трансмисия, което намалява разхода до около 4.8 л/100 км. Цените започва от около 18 хил. евро.

Renault Clio

Френският хитов автомобил е в петото си поколение. Този модел е един от стълбовете на сегмента на малките коли в Европа и ежегодно е на челните места в класациите. Актуалното Clio предлага разнообразни двигателни опции, фокусирани върху ефективността, включващи бензинови, хибридни и LPG версии. E-Tech Full Hybrid 145 (хибрид) е най-ефективната версия, предназначена за градско шофиране. Комбинираният разход е около 4.1 – 4.3 л/100 км. Градският разход може да бъде по-нисък, тъй като производителят твърди, че до 80% от времето в града автомобилът може да се движи в изцяло електрически режим. TCe 100 LPG (бензин + газ) е най-икономичният избор от гледна точка на разходите за гориво. Разходът на газ е около 7.0 - 7.7 л/100 км., а на бензин - около 5.4 л/100 км. С двата пълни резервоара автомобилът може да измине над 1000 км. Blue dCi 100 (дизел) е подходящ за дълги пътувания извън града с комбиниран разход от около 4.1 – 4.3 л/100 км. Цените започват от 18-19 хил. евро.

Peugeot 208

Другият френски хитов автомобил е от най-популярните градски автомобили на Peugeot. Моделът е наследник на култовия 207 и е сред най-популярните в Европа. Колата се предлага с бензинови, дизелови и напълно електрически варианти. Електрическият Peugeot e-208 използва 100 kW (136 к.с.) мотор и 50 kWh батерия, осигуряваща пробег около 340 км по WLTP стандарта. Зареждането може да се извършва от стандартна мрежа, бързозарядна станция или у дома чрез Wallbox. Средният разход на бензиновия модел 1.2 PureTech при комбиниран цикъл е около 5.1 – 5.4 л/100 км за версията със 100 к.с. Дизелът 1.5 BlueHDi е още по-икономичен с разход около 4.0 – 4.2 л/100 км при смесено каране. Цените започват от около 19 хил. евро.

