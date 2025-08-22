Съдът реши съдбата на шофьора на АТВ-то

18-годишният Никола Бургазлиев, който помете с електрическо АТВ шестима души в "Слънчев бряг", се връща в ареста.

Това реши съдът, след като Прокуратурата обжалва наложената му на първа инстанция мярка „домашен арест”.

Постановлението на магистратите беше посрещнато с бурни аплодисменти от близките на ранените и гражданите, които се бяха събрали пред сградата на съда в Бургас с искане за справедливост.

На този етап обвинението към него е за причиняване по непредпазливост на средни телесни повреди на пострадалите. В четвъртък адвокатът им съобщи, че най-тежко ранената жена - Христина, е изпаднала в мозъчна смърт, а 4-годишният ѝ син все още е в критично състояние. При катастрофата пострадаха общо трима възрастни и три деца.

Разследването по случая беше поето от Националната следствена служба след разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

