Разкриха един от свидетелите, които заковаха Коцев

Лъснаха нови разкрития от съда, свързани с делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев.

Градоначалникът на морската ни столица е зад решетките вече повече от два месеца. Той е обвинен заедно с общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов за група за подкупи и пране на пари, действала от юли до 19 ноември 2024 г.

Защитата на Коцев твърди, че прокуратурата без основание настоява той да остане в ареста, за да може спокойно да назначава експертизи. Сред тях е и психиатрична, която най-вероятно засяга свидетеля Светослав Симеонов.

Той е дал показания срещу Коцев, но впоследствие станало ясно, че страда от раздвоение на личността и употребява наркотици. Симеонов прекарвал дните си пред общината с надеждата един ден да бъде назначен на работа там.

"Светльо Лудия ме чакаше всеки ден, пишеше писма до Министерския съвет и къде ли не. Той има фиксидея - да бъде назначен за директор по инфраструктурата", обясни Коцев за злополучните си срещи пред работното място.

Няма престъпление на Асен Василев

Районната прокуратура във Варна не е открила данни за престъпление на лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев по случая със задържания варненски кмет Благомир Коцев. Това става ясно от нейно постановление, с което се отказва образуване на разследване за набедяване по сигнал на Василев срещу Пламенка Димитрова, основната свидетелка срещу Коцев.

Постановлението беше представено в съдебната зала от адвокат Ина Лулчева, която защитава кмета на Варна. Защитата на Коцев оспорва разглеждането на делото в София от самото начало, тъй като името на Василев не се споменава в обвинението срещу Коцев. Самият депутат също няма повдигнато обвинение.

Поради тази причина Василев подаде сигнал за набедяване срещу Димитрова. Варненската районна прокуратура обаче е отказала да разследва, след като е открила, че в показанията на свидетелката изобщо не се посочват данни за престъпление на Василев. Затова и не може да има набедяване.

От защитата приемат показанията на основната свидетелка за нелогични, защото обществената поръчка, за която бил искан подкуп, вече била приключила. Освен това от обвинението не сочели механизма на схемата - кой каква функция е изпълнявал. Споменавали се неизвестен депутат и неизвестни хора, посредничели за рушвета.

