Йотова с важно разкритие след извънредното заседание

Почти пет часа и половина разговори, доклади на службите и министрите и широко съгласие по конкретни мерки – така президентът Илияна Йотова обобщи заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, посветено на рисковете за морската сигурност и критичната инфраструктура на България.

По думите ѝ политическо разделение е имало единствено по въпроса как трябва да бъде прекратена войната в Украйна. По останалите основни направления участниците са постигнали широко съгласие по документ с препоръки към изпълнителната и законодателната власт, както и предложения за действия на европейско и международно ниво.

Заседанието е продължило близо пет часа и половина. На него са били изслушани доклади на службите за сигурност и на всички министерства, които имат отношение към морската сигурност и защитата на критичната инфраструктура.

Йотова подчерта, че независимо от политическите различия е имало възможност рисковете пред страната да бъдат обсъдени подробно и в цялост.

Според президента документът, около който е постигнато широко съгласие, е по-различен от обичайните позиции на КСНС, защото не се ограничава само до оценка на заплахите. В него са включени и конкретни препоръки към изпълнителната и законодателната власт, както и предложения за действия в рамките на ЕС, НАТО и ООН.

Основното разминаване е било свързано с начина, по който да бъде сложен край на военните действия в Украйна.

Йотова заяви, че е привърженик на активна дипломатическа роля на България и на европейска инициатива за мир, в която страната ни да участва с конкретно предложение.

„Аз съм привърженик на това да се направи всичко възможно час по-скоро да има коалиция за мир“, посочи президентът.

По думите ѝ България трябва да участва активно в европейско предложение за приключване на военните действия, като в процеса бъдат включени всички страни.