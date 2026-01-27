Йотова обяви реда на домовата книга

След като днес се срещна с първата от "домовата книга" за служебен премиер Рая Назарян, президентът Илияна Йотова обяви графика, по който ще приеме заемащите останалите 9 длъжности, от които по конституция трябва да избере.

Утре тя ще се срещне с представителите на БНБ, като започне с управителя Димитър Радев от 11 часа и продължи с тримата подуправители Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров през час.

В четвъртък Йотова ще приеме омбудсмана на Република България Велислава Делчева в 13 часа и заместничката ѝ Мария Филипова час по-късно.

В петък президентът ще се срещне с председателя на Сметната палата Димитър Главчев от 11 часа и след това със заместничките му Маргарита Николова и Силвия Къдрева през час.

С Илияна Йотова се обединихме, че не е подходящо който и да е депутат да бъде служебен премиер, обяви днес председателят на Народното събрание Рая Назарян след първата среща с президента на "Дондуков" 2.

Тя изтъкна, че всеки един от 240-те принадлежи към съответна политическа формация и колкото и да е подготвен председателят на НС, към него винаги ще има съмнения, който и да е той. Усещането за безпристрастност ще бъде нарушено, смята Назарян.

