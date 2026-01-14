Всички чакат Радев. Парламентът влиза в нова фаза на напрежение

Политическият сезон започва с високо напрежение и повече въпроси, отколкото отговори. На фона на блокирания парламент и поредния опит за съставяне на кабинет, вниманието е насочено не само към втория мандат, но и към ролята на президента и възможността той да се превърне в самостоятелен фактор в следващите избори. Именно тази дилема доминира публичния дебат в първия работен ден след зимната ваканция. Темата бе коментирана по БНТ от анализаторите Петър Чолаков, Кънчо Стойчев и Харалан Александров.

Таймингът като решаващ фактор

Според Петър Чолаков ключовият въпрос не е дали Румен Радев ще излезе с политически проект, а кога би го направил. По думите му има два ясно очертани сценария – президентът да се включи активно още сега или да изчака изтичането на мандата си, което би било по-чистият и безпроблемен вариант. Чолаков обаче подчерта, че изчакването крие сериозен риск от изпускане на момента и загуба на политическа инерция.

В този контекст той постави и въпроса за опозицията и евентуалната номинация на Андрей Гюров за служебен премиер, като попита как тогава би могла да се защити тезата, че изборите няма да бъдат компрометирани. Според него това би бил хитър, но силно спорен ход, включително за самата ПП-ДБ.

Разпадът на доверието в изборния процес

Кънчо Стойчев определи ерозията на доверието в изборите като най-голямата заплаха пред България в момента. По думите му, ако и този път не бъдат организирани избори, които хората да възприемат като честни и легитимни, страната ще се озове с краткосрочен парламент и ще влезе в нова спирала от предсрочни вотове. Той подчерта, че съмнението в честността на изборния процес директно води до отлив на избиратели.

Стойчев изрази мнение, че Радев има потенциала да предизвика силна обществена вълна и да смени политическата конфигурация, като добави, че президентът вече няма какво да пази като „чиста риза“, след като е бил достатъчно атакуван. По думите му проблемите вече не са толкова в самия изборен ден, а в корпоративния вот и дългосрочния натиск върху избиратели чрез администрацията.

Провалът на елитите и липсата на посока

Харалан Александров насочи вниманието към моралната и политическа дилема пред Румен Радев, произтичаща от клетвата му като президент и очакванията на обществото. Според него хората са изправени пред избор между надежда и проект за бъдеще или омерзение, отчаяние и омраза, като опитът от последните години показва, че второто доминира.

Александров подчерта, че в България липсва дори минимален консенсус по ключови въпроси на демокрацията и посоката на страната, включително в сложната геополитическа среда. По думите му истинският проблем е усещането за цялостен провал на политическите елити, което прави всяка нова конфигурация подозрителна и лесно отхвърляна от обществото като поредна измама.

