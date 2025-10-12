Тошко Йорданов с подробности за законопроекта за личния живот

Председателят на парламентарната група на "Има такъв народ" Тошко Йорданов защити първоначалните мотиви зад превърналия се в скандал законопроект за промени в Наказателния кодекс за личния живот.

В изтекло в социалните мрежи видео, заснето по време на вътрешна среща, Йорданов обяснява, че целта на текста не е била да се ограничава свободата на словото, а да се защити строго личната сфера на гражданите.

"Под информация за личния живот по смисъла на алинея първа се разбират данни за личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическото лице", казва Йорданов.

Според него това определение не засяга правото на критика към публичните личности.

"Къде е тук забрана за свобода на словото? Тук няма забрана да кажеш, че аз съм, да речем, некадърен депутат или корумпиран", казва Йорданов.

Той дава и примери за хипотетични ситуации, които, според него, текстът е трябвало да регулира.

"Да речем, вие имате някакъв здравословен проблем, от който ви зависи и бизнесът, и животът, то си е ваша работа, нали така? Ако аз ти извадя здравния картон и го пусна в публичното пространство, в медиите, нищо няма да ми направят", казва още Йорданов.

Обясненията му идват на фона на критиките, че широко формулираният текст би могъл да се използва за политическа репресия.

В четвъртък законопроектът беше приет в правна комисия. В петък Бойко Борисов обяви, че е разговарял със Слави Трифонов и законопроектът ще бъде изтеглен. Малко по-късно в петък Иво Сиромахов публикува във Фейсбук остра критика към ИТН и персонално към Тошко Йорданов, обвинявайки ги в предателство на каузите си. В събота Сиромахов и Трифонов обявиха официално, че се разделят.

