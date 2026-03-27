Радев на среща със стратегически инвеститор. Нов завод

Разговаря с ръководството на турската компания TEI и с турския посланик Н.Пр. Мехмет Саит Уянък

Радев на среща със стратегически инвеститор. Нов завод
27 мар 26 | 17:33
Мира Иванова

Лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев проведе в Бургас среща с ръководството на турската компания TEI, която планира да открие в България производство на авиационни двигатели и компоненти за авиационната индустрия. Президентът (2017-2026 г.) Радев разговаря с ръководството на компанията още преди месец и им препоръча да осъществят инвестиционните си намерения именно в Бургас. В срещата участва и посланикът на Република Турция у нас Н.Пр. Мехмет Саит Уянък.

Бургас е правилното място за такава инвестиция както заради развитите морски, въздушни и транспортни връзки, така и заради високото качество на образованието и квалификацията на човешкия фактор, подчерта на срещата Румен Радев. Той отбеляза бързото развитие на български компании в сферата на информационните технологии, електрониката, изкуствения интелект и в изследването на космоса, което също създава предпоставки за засилване на  двустранното партньорство.

Автор Мира Иванова

