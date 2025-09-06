Политика

Пеевски: Нашата мисия е да върнем държавата на хората и да я направим силна отново!

Съединението е новото начало за българската държава!

06 сеп 25 | 7:34
Иван Ангелов

Лидерът на ДПС и председател на парламентарната група на ДПС-Ново начало Делян Пеевски излезе със специален поздрав по случай празника на Съединението на България с Източна Румелия.

Ето какво се казва в посланието на Пеевски:

„Днес отбелязваме 140 години от Съединението на България.

Акт, доказал и утвърдил достойното място на държавата ни на европейската карта.

Исторически момент, с който започва изграждането и развитието на свободна, обединена и модерна България.

Съединението прави силата!

Съединението е новото начало за българската държава!

Нашата мисия днес е да върнем държавата на хората и да я направим силна отново.

Честит празник!“

Автор Иван Ангелов

