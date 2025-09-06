Пеевски: Нашата мисия е да върнем държавата на хората и да я направим силна отново!

Лидерът на ДПС и председател на парламентарната група на ДПС-Ново начало Делян Пеевски излезе със специален поздрав по случай празника на Съединението на България с Източна Румелия.
Ето какво се казва в посланието на Пеевски:
„Днес отбелязваме 140 години от Съединението на България.
Акт, доказал и утвърдил достойното място на държавата ни на европейската карта.
Исторически момент, с който започва изграждането и развитието на свободна, обединена и модерна България.
Съединението прави силата!
Съединението е новото начало за българската държава!
Нашата мисия днес е да върнем държавата на хората и да я направим силна отново.
Честит празник!“
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com