Пеевски: Браво, Ружди! Гордеем се с теб!

Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски поздрави българския състезател Ружди Ружди, който спечели шестата си световна титла.

"Огромен успех за България - поредна световна титла за нашето момче Ружди Ружди, с треньор Радостин Тодоров, който реализира нов световен рекорд и спечели шестата си световна титла в клас F55 на тласкането на гюле в шампионата за хора с увреждания в Делхи, Индия. Браво, Ружди! Гордеем се с теб!", заяви Пеевски.

Двукратният олимпийски шампион от Рио де Жанейро 2016 и Париж 2024 стигна до първото място със световен рекорд, подобрявайки с 26 сантиметра собственото си върхово постижение. Ружди оглави класирането още с първия си опит на финала, регистрирайки един от само два опита между десетимата участници над 12 метра с 12.38. Българинът не бе изместен от върха до самия край, в който атакува световен рекорд и го постигна. Той записа 12.94 метра и надхвърли с 26 сантиметра постижението си от световните финали през 2023 в Париж. Така Ружди заслужи трета поредна и общо шеста световна титла в класовете F55 и F56 (различаващи се в подвижността на участниците в категорията).

