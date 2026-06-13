Пеевски: Браво, Ружди! Гордеем се с теб!
Огромен успех за България
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Огромен успех за България
Ружди оглави класирането още с първия си опит на финала
Ружди Ружди донесе пореден златен медал в дисциплината тласкане на гюле
Той се върна в родното Глоджево
На стилна церемония в Националната художествена галерия Фондация "Български спорт" раздаде традиционните си награди "Спортен Икар", които вече 24 годи...
Още два медала завоюваха параолимпийците ни късно снощи в Гросето, в предпоследния ден от Европейското първенство по лека атлетика за хора с увреждани...
Ружди Ружди стана европейски шампион в мятането на диск днес в Гросето, където се провежда Европейското първенство по лека атлетика за хора с увреждан...
Параолимпиецът Ружди Ружди спечели днес златен медал в тласкането на гюле на Световното първенство за хора с увреждания в Доха. Ружди спечели световн...
Второ злато в тласкането на гюле завоюваха българските параолимпийци в Сочи! Ружди Ружди стана първи днес на Световните игри на Международната федерац...
Успехите на Ружди се измерват в метри, медали и килограми Когато животът не е свършил, не трябва да се отказваш от него, казва параолимпиецът Всяка...