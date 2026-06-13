Всичко за Ружди Ружди

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Световна титла за Ружди Ружди

Световна титла за Ружди Ружди

Параолимпиецът Ружди Ружди спечели днес златен медал в тласкането на гюле на Световното първенство за хора с увреждания в Доха. Ружди спечели световн...

31 октомври | 18:41
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Ружди Ружди със злато от Сочи

Ружди Ружди със злато от Сочи

Второ злато в тласкането на гюле завоюваха българските параолимпийци в Сочи! Ружди Ружди стана първи днес на Световните игри на Международната федерац...

29 септември | 16:30
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Шампионът на Делиормана

Шампионът на Делиормана

Успехите на Ружди се измерват в метри, медали и килограми Когато животът не е свършил, не трябва да се отказваш от него, казва параолимпиецът Всяка...

21 май | 5:20
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