Политика

Първи разговори за служебен премиер. Рая Назарян отива при Йотова

10 са длъжностните лица, които могат да бъдат определени за поста

Първи разговори за служебен премиер. Рая Назарян отива при Йотова
27 яну 26 | 9:05
479
Мира Иванова

Президентът Илияна Йотова започва днес консултациите за назначаване на служебен премиер. За първата среща на „Дондуков 2“ е поканена председателят на народното събрание Рая Назарян. Срещата ще се проведе в 11 часа в президентската институция.

Общо 10 са длъжностните лица, които могат да бъдат определени за поста. В така наречената „Домова книга“ попадат Председателят на Народното събрание, Управителят и подуправителите на БНБ, председателят на Сметната палата и двамата му заместници, както и Обмудманът и неговият заместник. Част от кандидатите за служебен министър –председател вече отказаха да заемат поста.

След като президентът Илияна Йотова определи на кого ще възложи мандат за служебен кабинет, кандидатът има една седмица, за да предложи състав на правителство. Заедно с назначаването на служебния кабинет, президентът трябва да определи и дата за предсрочните избори, които да се проведат в срок до два месеца.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова
Още от Политика
Коментирай
1 Коментара
Фаро
преди 10 минути

Как увeличиx размера на пeниca си с 5 см за месяц?! Оказва се, че е лесно и безoпacно, пpочeтeте сами:---- https://urlit.co/taina

Откажи