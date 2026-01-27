Първи разговори за служебен премиер. Рая Назарян отива при Йотова

Президентът Илияна Йотова започва днес консултациите за назначаване на служебен премиер. За първата среща на „Дондуков 2“ е поканена председателят на народното събрание Рая Назарян. Срещата ще се проведе в 11 часа в президентската институция.

Общо 10 са длъжностните лица, които могат да бъдат определени за поста. В така наречената „Домова книга“ попадат Председателят на Народното събрание, Управителят и подуправителите на БНБ, председателят на Сметната палата и двамата му заместници, както и Обмудманът и неговият заместник. Част от кандидатите за служебен министър –председател вече отказаха да заемат поста.



След като президентът Илияна Йотова определи на кого ще възложи мандат за служебен кабинет, кандидатът има една седмица, за да предложи състав на правителство. Заедно с назначаването на служебния кабинет, президентът трябва да определи и дата за предсрочните избори, които да се проведат в срок до два месеца.

