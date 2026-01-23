Официално! България има нов президент

България вече има нов президент - Илияна Йотова.

На свое заседание на 23.01.2026 г. Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело №3/2026 г., докладвано от съдия Павлина Панова, с което реши, че пълномощията на президента на Република България Румен Георгиев Радев се прекратяват предсрочно с установяването от Конституционния съд на подадената от него оставка.

Решението влиза в сила от днес, 23.01.2026 г.

Решението е взето единодушно.

В заседанието участваха 12 конституционни съдии, съобщиха от КС.

Правомощията на Радев ще бъдат прехвърлени на вицепрезидента Илияна Йотова, която автоматично ще встъпи в длъжност като държавен глава. Според Конституционния съд няма да се налага повторно да полага клетва пред Народното събрание, тъй като го е направила през 2021 г. - като вицепрезидент.

А след решението на Конституционния съд, в 16 часа днес Румен Радев ще излезе от президентската институция. Той ще бъде изпратен на парадния вход от Йотова.

