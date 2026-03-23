Нова партия с шанс за парламента. Горещи данни от "Тренд"

Нова политическа сила има шанс за парламента. Това е коалиция "Сияние" на Николай Попов - бащата на малката Сияна, която загина, след като бе пометена от ТИР на пътя. Това сочи най-новото социологическо проучване, направено от агенция "Тренд" по поръчка на "24 часа". "Сияние" вече има 2,9 процента доверие, а бе създадена непосредствено преди изборите. Темповете, с които подкрепата в коалицията расте, й дават шанс за влизане в НС.

Пет сигурни партии в 52-ото НС "вижда" проучването на "Тренд". БСП е точно на ръба.

Разликата между "Прогресивна България" и ГЕРБ се топи. Партията на Румен Радев получава подкрепата на 31,1% от заявилите, че ще гласуват на предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април. Втора са ГЕРБ с 19,7%.

Според агенцията на трета позиция са ПП-ДБ с 11,8%, но ДПС, която има 10,5% е напълно мобилизирана и най-вероятно ще мине ПП. "Възраждане" е на пета позиция с 7,9%. БСП-ОЛ остава точно на ръба на парламентарната бариера с 4% подкрепа сред гласуващите.

Под черта остава МЕЧ с 3,2%. На електоралната карта се появява през този месец и формацията около Николай Попов „Сияние“ с 2,9%. След нея се нареждат „Има такъв народ“ (2,6%), АПС (1,7%) и Величие (1,5%).

Данните са преизчислени без процента на посочилите, че ще гласуват с „не подкрепям никого“, който е 1,7%.

На първо четене електоралната картина показва ясно изразен лидер и силна фрагментация на останалия политически терен. "Прогресивна България" концентрира значителен вот, докато ГЕРБ остава стабилна втора политическа сила, макар и с по-малка подкрепа.

В същото време се очертава раздробен парламент с няколко играча – ПП-ДБ, ДПС и Възраждане с близки резултати, но висока бариера за малките формации, което предполага трудни коалиции и не особено стабилно управление.

Социолозите определят това като моментна картина на електоралните нагласи. Като един от факторите да има промяна в конфигурацията на политическите субекти е избирателната активност. И тя може да се окаже решаваща в деня на изборите.

Паспорт на изследването:

Възложител: "24 часа"

Обем на извадката: 1001 ефективни интервюта с респонденти на възраст 18+ г.

Представителност: за пълнолетното население на страната

Метод на регистрация: пряко стандартизирано интервю "лице в лице"

Период на провеждане: 13-19 март 2026 г.

Максимално допустима стохастична грешка: ± 3.1%





