Министър Станков обяви съдобносно решение за "Марица-изток"

Съдбоносно решение за бъдещето на българската енергетика бе обявено - страната вече не е обвързана със задължителен график за закриване на въглищните централи в комплекса "Марица-изток".

Това каза министърът на енергетиката Жечо Станков на съвместното заседание на парламентарните комисии по околна среда и по енергетика:

"Задължителният график за поетапно извеждане на мощностите в комплекса изцяло е отпаднал и няма да има затваряне по график или по каквото и да е задължение от страна на държавата.

Напротив, имаме пълната свобода да продължим работа. Още в качеството си на заместник-министър в периода 2015-2021 година при всеки един разговор с ЕК не сме позволявали въобще да се говори на тази тема", каза Станков.

