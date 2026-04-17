Министър с голяма новина! 700 000 евро бонуси

Министерството на земеделието е разпределило 700 000 евро за допълнителни възнаграждения на служителите в Агенцията за борба с градушките. Това обяви земеделският министър Иван Христанов на противоградния полигон Старо село край Сливен, предаде БНТ.



Според Христанов средствата ще бъдат изплатени като бонуси. Експертите в системата, в момента вземат по-малко от минималната работна заплата месечно възнаграждение.



Земеделският министър подчерта, че това е една от държавните агенции, чиято работа е подценявана и към нея погледът е бил "недържавнически". Той коментира още, че се подготвят 21 нови ракетни площадки за борба с градушките в страната, а за Северна България, която се пази по самолетен способ каза, че са готови за сезона. Само за миналата година спасената селскостопанска продукция от Агенцията за борба с градушките е била за над 40 млн. лева.



"Тези 700 000 евро са предназначени за хора, които са доказали своята експертиза и са работили извънредно по ключови европейски програми. Искам ясно да заявя – това не са "бонуси на калпак". Това са средства, които са защитени пред европейските партньори и са част от механизъм за мотивиране на администрацията, която носи реални приходи за държавата", допълни Иван Христанов.

