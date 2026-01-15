Лют скандал в НС между Рая Назарян и Божанков. Причината

Нов скандал разтърси Народното събрание (НС).

Явор Божанков от ПП-ДБ заговори за "лице, което е осъждан престъпник", което е допуснато в сградата на парламента и тероризира депутати. Председателят на НС Рая Назарян му наложи забележка, настоявайки обвиненията да бъдат подкрепени с конкретни доказателства, пише БЛИЦ.

С декларация на парламентарната група "Величие" започна днешното парламентарно заседание. Тя бе срещу последните промени в Конституцията, отнели правомощия на президента.

С декларацията си "Величие" настоя за връщане на нормалността и възстановяване на старата редакция на текста, уреждащ правомощията на държавния глава при парламентарна криза и назначаване на служебен кабинет.

След това, Явор Божанков от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) поиска, както и вчера, председателят на парламента да отстрани от сградата на парламента "лице, което е осъждан престъпник и продължава да бъде в НС".

Божанков каза, че въпросният човек е пускан в сградата на парламента, за да "тероризира народни представители от ПП-ДБ" и поиска занапред повече да няма достъп до НС.

На свой ред Рая Назарян наложи на депутата от ПП-ДБ забележка за внушенията, които е използвал от трибуната.

"Нито е мой, нито съм го допускала аз в сградата, има си ред и документи, които се подават", подчерта тя.

"Не сте ми представили никакви доказателства, казах ви да ме сезирате с конкретика и факти, за да мога да взема отношение, опишете всички случаи, на които сте станали свидетел", поиска Назарян.

"Сезирайте ме, за да може да бъде направена проверка, подайте сигнал, за да бъде разгледан", добави тя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com