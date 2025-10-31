Край! България ограничава износа на горива

За сектора на горивата в България - ограничаваме износа на дизел и авиационно гориво от страната. Това заяви Делян Добрев от ГЕРБ като превантивна мярка и увери, че „имаме гориво за много месеци напред“.

С представители на парламентарните групи на "Има такъв народ", "БСП - Обединена левица" и ДПС - НОВО НАЧАЛО внесохме проект на решение на Народното събрание, което след малко ще разгледаме в бюджетна комисия и вспоследствие в пленарна зала, което касае сектора на горивата в България. Нашето предложение е - ограничаваме износа на дизел и авиционно гориво от страната като превантивна мярка. Имаме гориво за много месеци напред", заяви в парламента Делян Добрев от ГЕРБ-СДС.

Добрев разясни, че искат да предотвратят спекула с цените на горивата и злоупотреба с количествата, които България съхранява. Добрев увери, че „има гориво за множество месеци напред - без да се брои Държавният резерв“.

„Виждате създалата се ситуация - във всички държави около нас цените се покачват. Според нас заради това, че се спекулира. За да предотвратим такава спекула, внасяме такава временна мярка за износа на дизел и авиационно гориво“, допълни Добрев.

В самия проект на решение даваме гъвкавост на директора на Агенция „Митници“, ако се налага - поради хуманитарни или технологични причини, да ограничава износа на определени продукти.

