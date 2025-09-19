Късният Борисов с критика към ранния Бойко

Късният Борисов отправи критика към ранния Бойко, който през 2003-2004 година проявявал чувство на самодостатъчност.

Лидерът на ГЕРБ коментира пред журналисти в НС вчерашната среща пред парламента на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски с Кики и Асен.

"Правителството е на България, много трудно сглобено след осем избора. То не е на ГЕРБ, не е на Пеевски, не е на ИТН, не е и на БСП. Никой от нас няма право да говори с "аз", "аз съм гарант" или "от мен зависи", защото всеки от нас може да го каже", посочи Борисов. На въпрос дали това е критика към Пеевски, той отговори утвърдително.

"Всеки от нас може да има самочувствие, но когато започне това самочувствие, така че да усещаш, че нещо зависи единствено и само от теб и го продадеш по този начин на обществото, това е тежък негатив. Това е може би ранния Борисов през 2003-2004. Моето самочувствие беше на самодостатъчност. Човек трябва да може да отправя и критики и самокритики. Всички тук в парламента са млади момчета, млади в политиката, но когато самочувствието се превърне в самонадеяност в политиката, е много опасно. Аз го научих по трудния начин, години наред, и се поправих. Колегите по толкова труден начин съставиха толкова сложно правителство и държим, това не са кабинетите на Борисов, когато можехме всичко", заяви лидерът на ГЕРБ.

Попитан как ще коментира думите на Пеевски, който каза, че се прави държава с главно "Д", Борисов заяви: “Какво да критикувам? Тя държавата се пише с главно “Д“.

"И Радев не си е самодостатъчен. Да направи партия, да видим какво ще направи. Защото и той не е нов за политиката, нищо не може да ни изненада и в него. Не знам дали ще направи партия, аз мога да отговарям за ГЕРБ. Без ГЕРБ не може да има правителство сега, нищо по-добро от това не мога да измисля", посочи Борисов.

И попита: "Колко време президентът се гаври с правителството и не назначава титуляри на службите? Месеци, месеци, месеци..."

Какво беше по време на сглобката - една година еднолично назначени служби от Радев. Защо да му предлагаме ние кандидати? Ако бях премиер, щях да отида и да се разбера. Правителството буксува, защото няма титуляри в службите", отсече лидерът на ГЕРБ.

