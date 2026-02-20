Кабинетът “Гюров”! Две сенки и един воденичен камък

Аферата „Петрохан“ надвисна над министрите, зад гърба им - пипалата на Сорос

Внимавай какво си пожелаваш. То винаги се сбъдва, но никога по начина, по който си си го представял. Андрей Гюров и „Продължаваме промяната“ разбраха по най-трудния път, че старата келтска мъдрост е 100% вярна.

Гюров е премиер, но служебен, „Промяната“ – кадрува и управлява, но тайната й надежда, че това ще става тихо, безпроблемно и задкулисно се удави в зловещи скандали преди клетвата на министрите.

Две сенки надвиснаха над кабинета „Гюров“, а на врата му тегне огромен воденичен камък. Аферата „Петрохан“ сгъсти облаците над главата на служебния премиер, още докато притеснено съобщаваше в сряда имената на екипа си пред президента Илияна Йотова. Докато Гюров четеше списъка около новия Министерски съвет изпълзяха с лицата се пипалата от Сорос-мрежите. За капак в деня на клетвата гръмна скандалът „Цецелков“, който за първи път доведе до искания за оставката на министър преди да е влязъл в кабинета си.

Всички срещу Гюров

Правителство „Йотова-Сорос-Петрохан“ бе светкавичната оценка на ДПС. Партиен кабинет, обяви ГЕРБ. Кабинет „Петрохан“ с вицепремиерът Андрей Янкулов от Антикорупционния фонд, който притискал МВР да не разследва НПО-то на Калушев, скочи ИТН. Лаишки кабинет, отсече лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов и се съгласи с тезата на ИТН. „Петроханско правителство на замитането и ала-бала“ с машините, обобщи конституционалистът доц. Борислав Цеков.

Прокопиев ще дава команди

Не по-малко зловеща е втората сянка над кабинета – на Сорос. Най-много улики за това е оставил боса на кръга „Капитал“ Иво Прокопиев. Чрез подпомаганата от него политическа секта ППДБ и безбройните НПО-та, изхранвани с милионите на Сорос, Прокопиев очевидно ще е силната фигура зад новия служебен кабинет. Имената на Трайчо Трайков, Надежда Михайлова и Георги Клисурски са само пяната на върха на гигантския кален водовъртеж от зависимости, в които новият служебен кабинет се дави.

Отряд чистачи

Всъщност, големите подозрения са, че при министрите на Гюров става въпрос не само за марионетки на определен олигархичен кръг, но и за елитен отряд от чистачи на местопрестъпления, които тепърва поемат властта. Разследването за Петрохан вече приключва криминалната си рамка и логично би трябвало да навлезе в дебрите на политическите зависимости, лобизма и конфликта на интереси.

Натискът на Антикорупционния фонд върху МВР и Сарафов

И тук първото име, което прави впечатление, е вицепремиерът по сигурността и съдебен министър Андрей Янкулов. Той е част от НПО-то „Антикорупционен фонд”, което освен, че се финансира от мрежите на Сорос, само преди дни изтече и в разследването за дейността на педофилската секта „Петрохан“.

През август 2024 г. , „Антикорупционният фонд” на Андрей Янкулов оказва груб опит за институционален натиск върху МВР, за да се спре разследване срещу Лама Калушев и неговото НПО. С изключително нагъл тон, шефът на АКФ Бойко Станкушев предупреждава тогавашния вътрешен министър, че „рейнджърите” на Калушев са чиста и свята организация и опитите на службите да разследват Ламата-педофил може да се считат за институционален натиск. Впоследствие стана ясно, че АКФ е притискал дори главния прокурор Борислав Сарафов да не разследва скандалното НПО.

Игрите в МОСВ

Друго острие в Петроханската тема е новият стар министър на екологията Юлиян Попов. Това, че е имал и бизнес отношения с Прокопиев е направо невинна закачка в биографията му. Ламата-педофил Ивайло Калушев подписва меморандум за сътрудничество с екоминистъра Борислав Сандов от ПП-ДБ. Неговата наследничка на поста Росица Карамфилова-Благова признава в отговор на депутатски въпрос през 2023г., че споразумението е скандално и има проблем с „рейнджърите”. Именно Юлиан Попов е следващият министър на околната среда и водите, който има повече от година, за да прекрати това споразумение. Но не го прави. Сега отново е шеф на ведомството.

Така че, когато днес Ивайло Мирчев пита защо институциите не са направили нищо по въпроса, за да разкрият Калушев, може спокойно да отправи въпроса си към Юлиан Попов.

Въпросите към Емил Дечев

Може също така и да попита новия вътрешен министър Емил Дечев, който е бил заместник на Надежда Йорданова – настоящата депутатка от ПП-ДБ, която в министерското си амплоа скоростно разреши регистрация на НПО с „национална агенция” в наименованието си, за да се поддържа заблудата за институционалност в дейността на Калушев и последователите му.

Само, че ако го попита, Мирчев ще трябва да попита Дечев и за делото срещу неговия колега Божидар Божанов и тогава може би ще се получи малко срамно.

Срамно е, защото като съдия Емил Дечев показва нежелание да си направи самоотвод по делото срещу Кирил Петков и Божанов. Дечев, държи пламенна реч как ще е обективен в присъдата си и фактът че, Петков лично го е назначавал за заместник-министър няма да повлияе на оценката му, но в крайна сметка, по искане на прокуратурата, си прави отвод.

Този същият вътрешен министър сега ще трябва да разследва кои политици и защо са нощували на хижата в Петрохан. Дали ще го направи?

На гости в хижата на Ламата

Според политическия анализатор Виктор Димчев именно служебният премиер Андрей Гюров е от хората, които също са гостували на педофилската секта. За момента го твърди само той, но не бива да се подценява, защото беше от първите, които твърдяха същото за Васил Терзиев и се оказа прав.

Не на последно място, в групата на чистачите трябва да се обърне внимание на вицепремира Стоил Цицелков и земеделския министър Иван Христанов. И двамата показваха хиперактивност в социалните мрежи в посока на разпространяване на всевъзможни конспиративни версии за случая „Петрохан”. Дали, надушвайки че засилената им пропагандна дейност ще бъде възнаградена с министерски постове или просто, за да засвидетелстват вярност към политическата секта на соросоидите, но и двамата имат особено отношение към случая.

Скандалът „Цицелков“

Истината е, че Цицелков стана воденичен камък за кабинета „Гюров“ още на старта му. Председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов попита от трибуната на парламента вярно ли е, че вицепремиерът за честни избори е бил арестуван и то цели три пъти – през 2010, 2011 и 2014 г. Първия път било за притежание на марихуана, втория - за шофиране в нетрезво състояние.

Малко по-късно в медиите изтече информация, че Цицелков не е бил просто задържан, а направо осъден за шофиране в нетрезво състояние. Присъдата на Софийския районен съд е от 23 септември 2014 г. по НОХД № 15691/11 г. Наказанието е пробация. Към днешна дата Цицелков вече е реабилитиран, съобщи Епицентър.бг, позовавайки се на Портала за електронно правосъдие.

На 8 май 2011 г. в 01:30 часа през нощта Цицелков е бил спрян да шофира лек автомобил „Мерцедес“, като в кръвта му е установена концентрация на алкохол в размер на 1,5 промила. Ако сега Цицелков беше заловен да шофира пиян, автомобилът му щеше да бъде конфискуван в полза на държавата. По това време Цицелков е консултант в неправителствената организация „Европейска асоциация за защита на човешките права“.

Инцидент с жена в хотелска стая и забрана да наблюдава избори

Още един скандален факт в биографията на Цицелков, който ще пази изборите у нас, разкриха малко по-късно Тошко Йорданов и Павела Митова.

Случаят е от 2020 г. Като наблюдател на изборите в Гана, Цицелков е предизвикал „инцидент с жена в хотелска стая“, заради което Европейската комисия му е наложила 5-годишна забрана да участва в мисии на ЕС за наблюдение на избори. Иронично е, че същият човек е вицепрезидент на Асоциацията за защита на човешките права в България.

Минути по-късно напрежението около Цицелков се нажежи до червено. Павела Митова обяви, че ще настоява пред служебния министър на външните работи Надежда Нейнски "да поиска от Кая Калас цялата информация по случая и да я предостави на Народното събрание". В същото време Тошко Йорданов отиде в МВР, за да поиска официално от новия вътрешен министър Емил Дечев досието на Цицелков. Ако всичко е вярно, този министър незабавно трябва да си подаде оставката, отсече Йорданов.

Не знам с какъв акъл го сложиха Цицелков, хвана се за главата Бойко Борисов. И обяви: „Ако е вярно това, което чета, да овластиш точно този човек като вицепремиер да отговаря за вътрешното министерство, за правосъдното министерство, мисля, че какъвто и да е резултатът от изборите, никой няма да ги приеме за честни!“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com