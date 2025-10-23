Избраха Десислава Тодорова от "ДПС-Ново начало"за председател на Общинския съвет в Пазарджик

След 7 часово заседание избараха Десислава Тодорова от "ДПС-Ново начало" за новия председател на Общинския съвет в Пазарджик. Тя събра 26 гласа от общо 41 гласували.

Д-р Елисавета Генчева-Георгиева от "Продължаваме промяната" получи 13 гласа от вота на колегите си, а за Атанас Николов от "Възраждане" гласуваха двама души.

Събирането на 26 гласа в полза на Десислава Тодорова от "ДПС-Ново начало" на практика изгради стабилно мнозинство, което определи този избор. Неуспешните два опита преди това откроиха една група от 9 души, които пускаха недействителни бюлетини с цел осуетяване на избора.

При третия и успешен опит "ДПС-Ново начало" успя да привлече реално негласуващите общински съветници и така се събраха 26 гласа при необходимите 21.

Десислава Тодорова заяви, че групата на "ДПС-Ново начало" ще инициира поредица от предложения, които ще стигат до Общинския съвет чрез кметската администрация:

"Всичко, което е в полза на гражданите на община Пазарджик, всички населени места на община Пазарджик - те трябва да се развиват. И това е нашата цел. Всичко - инфраструктура, социален дом за деца с увреждания, това също е наш приоритет, околовръстният път, чистота. Всичко в полза на гражданите на община Пазарджик".

Опонентът на Десислава Тодорова - д-р Елисавета Генчева от "Продължаваме промяната", поздрави новия председател на Общинския съвет и пожела обединени усилия за развитието на общината.

