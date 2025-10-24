Инатът на Радев, емоцията на Борисов и разума на Пеевски

Шкодата на президента измести темата за бюджета и цената на горивата

Прави ли ви впечатление, че живеем в паралелни светове. В единия на първо място са хората, в другия – личното его и частният интерес.

В първия лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски даде подкрепата си за кабинета, отказвайки се от каквито и да е постове в правителството и в парламента, за да има 4-годишно стабилно управление.

Във втория президентът Румен Радев превърна Шкода-та на съпругата си в Троянски кон, за да удря правителството и да оставя нови черни дири за България. А с подкрепата на „Продължаваме промяната“ и дерибеите на Доган дружното топене на страната ни пред Европа върви с пълна сила.

Два свята, които нямат и не могат да имат връзка помежду си

Изборите в Пазарджик и Черногорово показаха, че има ново начало в политическата промяна. Не се оказаха трамплин към преформатиране на коалицията и управлението, както първоначално си помисли Бойко Борисов. А врата към съвсем нови отношения във властта. В тях обичайната емоция на Борисов, който прави драматичен лайф, отменя заседания на МС и НС и праща депутатите по родните им места, е на заден план. А номера на Кики, Ники, Лена и Асен изобщо не минават. Защото новата промяна сваля маски, удря корупционери и изобличава лъжци.

В нея господстват разумът и честността, които налага Делян Пеевски.

Седмицата безвремие за кабинета

и парламента отприщи врачуванията в сутрешните блокове. Докато обичайните политически гадатели въртяха кълбото, Делян Пеевски показа, че е пълната противоположност на дерибеите на Доган. Не дебне по кьошетата като секретарите на Радев, не управлява със смс-и като Борисов, не храни задкулисието като ПП-ДБ. При него всичко е право, куме, в очи. А дадената дума – закон.

Отказа министри и зам.-министри, зам.-председател на парламента и шефове на комисии и обяви, че иска само работа за хората. Защото мисията на ДПС е да

променя живота към по-добро

и да гарантира сигурността и стабилността, които са условието за просперитет и положително развитие на страната.

Срещата между Борисов и Пеевски също очерта новия стил на управление. Потвърди заявката за пълен мандат, запази сегашната формула на кабинета и договори единствена промяна - ротационен председател на парламента.

Благодаря му на Делян, каза Борисов в сряда. Но именно изявлението му след срещата ГЕРБ-ДПС-Ново начало очерта разликите между двамата. Докато Борисов изтъква себе си, обяснявайки, че е „лидирал процеса“ и е „осигурил мнозинство на Росен Желязков“, Пеевски замълча. Вместо него проговори кметът на Кърджали Ерол Мюмюн. По време на празника на града бе показано как за две години една община, управлявана години от дерибей, може коренно да се преобрази. С подкрепата на Пеевски, с денонощната работа на кметската управа, с мечтата за превръщане на Кърджали в град на бъдещето. Затова и докато останалите партии се събираха по кьошетата на парламента, за да обсъждат бъдещето на Наталия Киселова, зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало Искра Михайлова застана на трибуната в пленарната зара и постави горещия въпрос - за гъвкави цени на водата в полза на хората. Като добави, че при приемането на първия бюджет в евро, групата на Пеевски ще се бори за разширяване на общинската инвестиционна програма, за повече пари за образование и култура.

В паралелния свят на Радев и „Промяната“, фокусът е личното оцеляване и битката за лимузини, отнети от секретарките му.

За да не се излагаме пред чужденците, днес да му се върне на президента Румен Радев всичко - колите и шофьорите на НСО, за да не обиждаме цирковите актьори с този цирк, каза Борисов. Президентът отвърна, че тези дарове били данайски.

Истината е, че докато тече нелепият автомобилен спор, държавата е изправена пред два много сериозни проблема.

Първият са цените на горивата

след очакваната развръзка с „Лукойл“. Вторият – приемането на евробюджета. И по двата въпроса страната ни има нужда не от ината на Радев, нито от емоцията на Борисов, камо ли от саботажите на „Промяната“. А само от разума на Пеевски. И гаранцията му, че кабинетът ще защити интересите на хората.

