Диана Дамянова каза истината. За жълтопаветието и омразата

Диана Дамянова с блестящ политически анализ за атаките срещу кабинета.

От една страна ще има около 140-ти вот на недоверие, докато изтече мандатът на кабинета. От друга страна кабинетът е подложен на много тежка атака - от страна на президента. Аз съм много впечатлена от изречението: "Дерибеи харизват хазната, суверенитета и дори националната идентичност".

Явно има нов писател на президентските речи, пълно е с чуждици. Но това ме накара да се замисля какво направи през тези девет години и половина, откакто управлява президентът.

Това заяви пред БНТ политическият пиар Диана Дамянова.

"И си казвам - какво направи - "Боташ". Той казва - те ми ограбват националната идентичност. И си казвам - той иска война. От една страна президентът, който е изострил не само фразеологията, но и физиономията си. От друга страна - насипната опозиция, която използва вотовете на недоверие като време и място да се изкажат. Те не знаят, че хората като видят парламента по телевизора, го изключват", допълни тя.

Според Дамянова в момента в България се "отглежда политическа омраза - цялото жълтопаветие хвърля омраза и тръни". "Тази автентична ненавист се преобразува в омраза", подчерта тя.

И посочи абсурдното поведение на "БГ елфите", които заявяват за биячите на полицейския шеф в Русе: "Браво на добротворните младежи и дано да имат по-дълък списъг, с който да продължат"

И вместо българските политици да седнат да се замислят какво реално да кажат на българския народ, те за всичко обвиняват Пеевски. В предизборната социология се вижда едно - ГЕРБ държи, "Новото начало" на Пеевски расте, а враговете на Пеевски намаляват".

"За "Възраждане" две думи само, защото вече нямам сили да говоря. Тези хора имат мисия, която не им е дадена от Бога, а от външни сили, които щедро ги овъзмездяват, за да спрат България от влизането в еврозоната. Путин се стреми да хване България, Сърбия и Македония и да направи малко плацдармче на свое влияние, за да може да сложи краче в Европа. Влизането в еврозоната затваря и тази последна врата и битката е неистова" , коментира още тя.

"Възраждане", "Величие", МЕЧ и присъдружният им Радев смятат, че могат да спрат чрез сваляне на правителството влизането в еврозоната. ПП-ДБ, които искат вот на недоверие, казват, че не може да се спре. Смятам, че като падне едно правителство и се създаде ново, не може насила Урсула фон дер Лайен да дойде и да каже - утре си във еврото. И се получава така че общият протест води до разклащане на последната крачка на България към еврозоната.

Политическата безидейност водят до политическо въздействие. И те затова клякат на едно място. Силите, които подкрепят Путин, искат бунтове точно сега", заяви още Диана Дамянова.

