Диана Дамянова ги сложи на място! Промяната живее в паралелна реалност

"Продължаваме промяната" живее в паралелна реалност. Това са символични акции, които искат да окажат натиск. Това заяви пред бТВ пиарът и политически коментатор Диана Дамянова по повод сутрешната блокада на ръководството на Промяната на задния вход на Народното събрание.

Поставяне на колене на българския съд и обявяването му за бухалка не е най-доброто в държава, където се твърди, че липсва правосъдие, посочи Дамянова по отношение на защитата на ПП за арестувания кмет на Варна Благомир Коцев.

Присъствах виртуално на последния митинг за Благо, през компютъра, и там наред с хубавите неща, които бяха казани и организаторът дръпна 7-минутна реч с кого живее съдийката и други подобни, което е недопустимо. Когато правиш декларации за независимостта на съда, да, но, когато вадиш семействата на тези хора... това ужасяващо ли е, че спи с мъж, възмути се Дамянова.

Цялото говорене на ПП-ДБ не е добре нито за демокрацията, нито за тях самите. Въпросът е, че българската опозиция се състои от две части - едната е финансирана да свали правителството преди еврозоната. Те се бият за сваляне на правителството и призовават към революция. Цялото поведение им е на хора, на които изтича времето, каза тя по отношение на действията на "Възраждане".

Промяната има три форми на поведение, които са възможни, от гледната точка на морала. Първата е влизането в коалиция, което отхвърлят, втората форма е излизане от парламента и правене на отпор. Не може да взимаш 12-16 хил. лв. и да правиш отпор. Когато избираш един път, който е и така и вака, хем ще стоят, хем ще протестират срещу диктатурата, хората не им вярват, отсече Дамянова.

Когато всеки ден твърдиш, че има завладяна държава и диктатура, трябва с цялата сила да се изправиш от това, категорична е пиар експертката.

Благо е мой приятел, аз съм един от хората, които го лансираха, но това не променя факта, че правораздаването в България се занимава не само с Коцев. Когато всеки ден тръбиш, че съдиите са долна измет...след съда не остава нищо, възмути се тя.

В момента цялата лексика е омраза и безпомощност. Нека наричаме нещата с българските им имена. Току-що научих, че в държавата нямало диктатура, а податки на диктатура, коментира Дамянова.

Със сигурност не вървим към диктатура, а към разпад, обобщи тя.

