Декларация от името на ПГ на ДПС-Ново начало по повод Деня на народните будители

ДПС - Ново начало излезе с декларация по случай Деня на народните будители на първи ноември.

Искра Михайлова го превърна в пламенно слово от трибуната на НС:

Утре отбелязваме Деня на народните будители. Първи ноемви е специална дата в календара на България. Това е датата, на която българският народ е решил, че ще почита тези, които посвещават живота си на делото, която облагородява нацията, дава й бъдеще и съхранява нейното достойнство.

Денят на народните будители е ден, в който отдаваме почитаме тези, които в историята са дали своя принос – със слово, култура и желание да подкрепят народа си. Изреждаме имената на писатели, поети, художници, музиканти, общественици, които са допринесли за днешна България.

Времето винаги е поставяло много високи изисквания пред лидерите и будителите на българския народ. Българската история е наситена с тежки моменти и в тях будителите на България са били на нивото на умовете на прогресивното човечество.

Те винаги са спазвали принципите и са изповядвали вярата на достойнството, съхранението на традициите, просперитета и пътя на младите. Днес обаче празнуваме не само миналото.

Утре отбелязваме, че будителите са част от днешния ден на България. Този ден поставя много високи условия. Те са близки с тези, с които са се сблъскали будителите преди години – да се съхрани семейството, достойнството, вярата, уважението към знанието, културата. Това е предизвикателство, което стои пред всички будители на България

Днешните будители имат още по-трудна задача – да са будители в днешните времена. Времена, когато остарели ценностни системи нямат място в живота. Времена, когато младите хора намират своя прочит в историята и съвремието. Времена, в които неразбирането или омразата могат да поставят под риск изграденото национално достойнство, толерантност и уважен ие към традициите.

Тези времена поставят изключително високи изисквания към съвременните будители на съвременна България. Нека на първи ноември отдадем заслуженото и на тях – на учителите, творците, преподавателите, всички тези, които допринасят за това вярата, знанието и почитта на достойнството на България и увереността, че с тези ценности можем да продължим напред. Те правят така, че страната ни има бъдеще. Това не е ден само за поклон пред историята.

Това е ден за почит към всички, които изграждат достойнството на българския народ.

Между нас тук има радетели на образованието, творчеството и културата. Нека поздравим тях, но първо хората, които ежедневно се превръщат в будители и ще допринесат за просперитета на родината ни, за достойнството на всеки гражданин. Това е смисълът на будителството.

Всеки будител работи за своята родина.

Нека отдадем почит на първи ноември на днешните будители, които създават бъдещето на страната ни.

