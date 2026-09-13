Декларация от името на ПГ на ДПС-Ново начало по повод Деня на народните будители
Времето винаги е поставяло много високи изисквания пред лидерите и будителите на българския народ, каза Искра Михайлова
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Времето винаги е поставяло много високи изисквания пред лидерите и будителите на българския народ, каза Искра Михайлова
Отличието той получи за изключителния си принос към българската духовност
Днес отбелязваме 100 години от първото честване на празника
Да оцелееш духовно е привилегия на малцина Трябва дълбоко да е заспал нашият юнак Балкански, след като на Добри Чинтулов му се наложило чак песен да...
Благоевград. По инициатива на Инфоцентъра на евродепутата Мария Габриел и читалище „Яне Сандански" учениците от 1-ви до 4-ти клас в Хаджидимово бяха з...
Благоевград. Обединен детски комплекс – Благоевград тържествено ще отбележи един от най-светлите празници на България - Деня на народните будители....