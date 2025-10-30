Цветанка Андреева предупреди: Бюджетът е най-големият вот на доверие!

Новият държавен бюджет се превръща в най-голямото изпитание за правителството и в своеобразен вот на доверие към коалицията, коментира пред Нова телевизия политологът Цветанка Андреева.

По думите ѝ именно през бюджета властта трябва да успокои страховете от високите цени и да покаже политическа зрялост. В противен случай рискът не е просто икономически, а и политически, защото всяко разклащане на доверието може да се превърне в удар по стабилността на управлението.

Тест за доверието и за посоката на управлението

„Бюджетът навсякъде по света се приема като най-големия вот на доверие към правителството“, подчерта Андреева. Според нея напрежението около проектозакона върви по две линии – вътрешна и обществена. От една страна сблъсъкът между по-десните виждания на ГЕРБ за спестовност и настояването на БСП за повече социални харчове. От друга – отношението между властта и обществото, в което бяха нагнетени сериозни страхове от инфлацията и високите цени.

„Властта трябва да успокои страховете през бюджета. Това е разликата между икономиста, който дава съвети, и политика, който поема отговорност за посоката на обществото“, коментира Андреева. По думите ѝ именно този баланс ще покаже дали коалицията може да остане единна, или ще се поддаде на вътрешното напрежение.

Ротацията като Рубикон и новата роля на ДПС-Ново начало

Андреева припомни, че механизмът за ротация на председателите на парламента е бил „Рубикон“, след който коалицията е излязла по-силна. „Поетата поравно отговорност бе целта на преформатирането на правителството, пожелано от Бойко Борисов. Държавата ще има бюджет, защото има кой да носи политическа отговорност“, посочи тя.

Според политоложката днешната управленска формула се крепи не само на ГЕРБ, БСП и ИТН, но и на все по-ясното влияние на ДПС-Ново начало, чиято роля вече е официализирана чрез участието в Съвета за съвместно управление. „Това беше първата стъпка преди формализирането на тази коалиция“, отбелязва Андреева, добавяйки, че засега нито един корупционен скандал не е разклатила сериозно властта.

Рискът от социално недоволство и отслабената БСП

По-предпазливият анализ на Милен Любенов сочи, че недоволството може да нарасне именно заради липсата на навременна комуникация по бюджета с бизнеса и синдикатите. „Когато се правят реформи, трябва да има обществена коалиция, която да ги подкрепи. Този бюджет се внася в последния момент, без да е консултиран, и това може да предизвика протести по сектори“, коментира той.

Любенов отбелязва също, че социалистическата партия е излязла отслабена след ротацията на парламентарния пост, а в редиците ѝ има недоволство. „От друга страна, влиянието на ДПС-Ново начало все повече се вижда. В момента управляват четири партии, но най-голямата отговорност и потенциален риск са за ГЕРБ“, посочва политологът.

Държавата ще има бюджет, но на висока политическа цена

Въпреки опасенията, Андреева остава убедена, че правителството ще приеме бюджета и ще излезе от това изпитание по-зряло. „Държавата ще има бюджет, защото има кой да носи политическа отговорност“, заяви тя категорично. Но зад този оптимизъм стои едно ясно предупреждение – ако управлението не успее да овладее обществените страхове, кризата няма да е финансова, а политическа.

