Цонев: Времето на подлата соросоидна клика свърши

Втори ден повдигам темата за лицемерието на тези, които си присвояват правото да казват кой е на светлата срана и кой не е на светлата страна, да посочват кой е престъпник и кой не. Това заяви от парламентарната трибуна зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Йордан Цонев. И добави, обръщайки се към ПП-ДБ: „Тази ви иманентна характеристика на вашата общност ме отблъсна от тази общност още през 90-те години“.

Хората, около агнешките главички, които оглавяваше Прокопиев, който и сега ви е ментор, първи започнаха да посочват кой е добър и кой не. Един от най-големите грехове е да съдиш другите. А вие непрекъснато го правите, каза Цонев. Кой ви дава право да определяте кой е на светлата и кой на тъмната страна. 20 години се боря срещу тази соросоидна подла лицемерна клика. Това време на политическото лицемерие и подлост изтича, заключи Цонев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com