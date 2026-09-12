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За Мохамед и лицемерието

За Мохамед и лицемерието

В началото на 2006 г. редица европейски вестници препечатаха карикатурите на пророка Мохамед в знак на солидарност с датския вестник „Юландс Постен",...

18 януари | 21:05
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