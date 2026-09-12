Цонев: Времето на подлата соросоидна клика свърши
Втори ден повдигам темата за лицемерието на тези, които си присвояват правото да казват кой е на светлата срана и кой не е на светлата страна, да посо...
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Втори ден повдигам темата за лицемерието на тези, които си присвояват правото да казват кой е на светлата срана и кой не е на светлата страна, да посо...
Държавата буквално гори, а Румен Радев си прави пиар на гърба на трагедията
Да не се лъже, че не изнасяме оръжие
Някой се опитва с комисии да превърне народното събрание в народен съд, каза лидерът на ДПС
9 линии на промяна заложи 46-ото Народно събрание. Ще сработят ли?
ДПС ще направи всичко възможно това лицемерие да бъде прекъснато. Не на всяка цена се целим в изпълнителната власт, каза зам.председателят на партията
Разкриха двуличното й отношение към протестите
Първо място в антирейтинга на качествата е... – то е посочено от 40% от анкетираните
Георги Даскалов, ekipnews.com След 150 трупа в Париж идеята, че Европа може да посрещне кризите в Близкия изток и Арабския свят и милионите бежанци,...
В началото на 2006 г. редица европейски вестници препечатаха карикатурите на пророка Мохамед в знак на солидарност с датския вестник „Юландс Постен",...
Анкара. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обвини Запада в лицемерие относно позицията си за нападението на сатиричното списание "Шарли Ебдо" и в...